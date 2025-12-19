ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
上半期は、気がつくと意識や価値観が大きく変化していきそうです。これまで好きだったことに急に興味を失ったり、苦手意識のあった分野に不思議とテンションが上がる場面も。今まで縁のなかったタイプの人たちと、有意義なネットワークが広がる暗示もあります。無邪気に新しい刺激や文化を取り入れることが開運アクションに。
3月と6月は、美容運と通信運が好調。また、カリスマ的な魅力にもあふれ、存在感が自然と高まります。美活やライフスタイルをアクティブに発信してみるのもおすすめ。
4月は、昨年忙しさのあまり後回しにしていた計画を再始動させるラッキー月。特に引越しやカルチャーシーンにツキがあります。
健康面では、旅先でのアクシデントに注意を。さらに2月と5月は油断すると太りやすい傾向があるため、自己管理を意識しましょう。
仕事運
下半期に向かうにつれ、運気は徐々に上昇気流に。将来のビジョンが見えずに悩んでいた人も、進むべき方向性が次第にクリアになっていきます。信頼できる人からのアドバイスを素直に取り入れて行動すれば、鬼に金棒の流れを引き寄せられるでしょう。
ただし、2月と5月は低迷期。組織に属している人は、無意識のマウント発言が反感を買いやすくなります。判断力も鈍りやすく、甘い話に簡単に乗せられる恐れがあるため、投資関連の案件には慎重さが必要です。
5月24日から6月にかけては、主役の座を勝ち取る星回り。やりがいのある仕事が次々と舞い込み、憧れの企業への転職が実現する暗示も。
恋愛運
インスピレーションが冴える上半期は、一目惚れの恋にツキがあります。特に3月7日から4月17日はラッキー期間。初対面から「ピン」ときた相手が、そのまま本命になる可能性も。
アグレッシブなアピールがモテる秘訣なので、好きな人には駆け引きせず、無邪気に気持ちを伝えてみて。
5月はアバンチュール的な関係はNG。秘密の恋は思わぬ形で露見し、後悔する展開になりやすいでしょう。
6月は運命的な出会いが期待できる時期。億劫でも、出会いにつながる場には積極的に足を運ぶことが大切です。
カップルは、共通の趣味を持つことやペットを飼うことが、安定した関係を築くキーワードに。
ラッキーアクション
海外の美術館巡り。
ラッキーデー
3月12日、3月29日、5月23日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
