ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
引き続き上半期も、将来を見据えたチャレンジやプランを立てることが開運テーマとなります。安定・安全な環境にとどまり続けていると、後々大きな改革を迫られる恐れも。少しずつでも自分自身をアップデートしていくことが大切です。
幸運月は1月と4月。特にレジャー運と対人運が好調で、一生の思い出となるバカンスを楽しめたり、憧れていた人物と距離を縮められそうです。ライフスタイルの向上を目指してきた人は、夢が叶う暗示も。
反対に5月21日から6月10日までは、他人のトラブルに巻き込まれやすい注意期間。会話上手で楽しい人ほど裏がある可能性もあるため、慎重に見極めて。健康面は春先が低調。ストレスから蕁麻疹や咳喘息を引き起こす恐れがあるので、早めのケアを心がけましょう。
仕事運
フットワーク軽く動いている限り、仕事運は勢いを保ったまま発展していきます。あなたとタッグを組みたいと願う、優秀な人物たちが現れる暗示も。特に1月と2月は、ハイスペックな人材や相性の良いビジネスパートナーと出会えそうです。独立や転職にも追い風が吹きます。
ピンとくる話が舞い込んだら、躊躇せず前進を。5月は自己肯定感が下がり、エネルギー不足になりがち。迷っている間にチャンスを逃しやすいので、得意分野のブラッシュアップに集中すると吉。金運は自己投資が財運アップにつながります。
恋愛運
出会い運がアップデートする流れに。特にフェロモンが高まる時期までは、無自覚のうちに相手を惹きつけやすくなります。その反面、遊び目的の相手も引き寄せやすいため注意が必要です。
外見よりも才能や雰囲気を持つ人が本命に。グループで集まる場やホームパーティーなどには、出会いのチャンスが潜んでいます。人脈の広い人物の紹介も有効。落ち着いた出会いほど実りやすく、初対面から情熱的に迫ってくる相手には慎重に。
パートナーとの関係が不安定だった既婚者は、安定へと向かう兆しも。
ラッキーアクション
携帯電話やドライヤーなど、身近な家電を新調する。
ラッキーデー
1月8日、4月29日、6月22日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
