ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
メンタル面は去年より穏やかに過ごせそうですが、運気自体はまだ低空飛行気味。1月早々から健康面が乱れる気配もあるため、胃腸を労わり、ヘルシーな食生活を心がけましょう。上半期は内面のブラッシュアップが開運テーマに。特に苦手分野を克服するための学びや、ハイスペックな資格取得へのチャレンジが吉です。
1月24日から2月18日まで、そして5月22日から6月15日までは、生きやすさを感じられる開放期間。趣味やレジャーを、自分のペースで優雅に楽しめそうです。マルチな才能を持つ人物が、あなたの眠っていた能力を引き出してくれる暗示も。
反対に1月と4月は運気が低め。ダイエットに失敗したり、投資で痛い目に遭いやすいため、大きな出費は基本的に控えるのが賢明です。
次ページは「仕事運」。
----
仕事運
「今年こそは満足のいく結果を出したい」と願う人ほど、メリハリを意識することが成功アクションに。特にワーカーホリックに陥りがちな3月までは注意が必要です。プライベートの充実が、結果的に仕事運を押し上げます。
ストレス解消につながる運動を取り入れ、オンとオフを上手に切り替えて。2月と5月は、今の努力が将来の自分にしっかり返ってくる月です。視野を広げるほどチャンスに恵まれ、転職活動にも追い風が吹きます。金運は、使った翌月は引き締めるなど、堅実な姿勢で向き合うことが財運アップにつながります。
次ページは「恋愛運」。
----
恋愛運
上半期は派手で華やかな出会いは控えめ。仕事関係の場や、知人の紹介といった堅実な出会いに運命が潜んでいます。本命は、尊敬できる落ち着いたタイプ。楽しくても中身の薄いムードの人は避けたほうが無難です。
特に波乱月の3月・4月は、見た目だけで選ぶといい加減な関係に振り回されがち。優しかった相手が突然冷淡になる恐れもあります。情熱的に迫ってくる人ほど、心を許す前に冷静な観察を。
6月は結婚につながる相手が現れる暗示。煮え切らなかったパートナーからのプロポーズなど、嬉しい展開も期待できそうです。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
----
ラッキーアクション
高品質なタオルやリネン、部屋着を揃える。
ラッキーデー
1月30日、2月9日、6月18日
>>【2026年上半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
メンタル面は去年より穏やかに過ごせそうですが、運気自体はまだ低空飛行気味。1月早々から健康面が乱れる気配もあるため、胃腸を労わり、ヘルシーな食生活を心がけましょう。上半期は内面のブラッシュアップが開運テーマに。特に苦手分野を克服するための学びや、ハイスペックな資格取得へのチャレンジが吉です。
反対に1月と4月は運気が低め。ダイエットに失敗したり、投資で痛い目に遭いやすいため、大きな出費は基本的に控えるのが賢明です。
次ページは「仕事運」。
----
仕事運
「今年こそは満足のいく結果を出したい」と願う人ほど、メリハリを意識することが成功アクションに。特にワーカーホリックに陥りがちな3月までは注意が必要です。プライベートの充実が、結果的に仕事運を押し上げます。
ストレス解消につながる運動を取り入れ、オンとオフを上手に切り替えて。2月と5月は、今の努力が将来の自分にしっかり返ってくる月です。視野を広げるほどチャンスに恵まれ、転職活動にも追い風が吹きます。金運は、使った翌月は引き締めるなど、堅実な姿勢で向き合うことが財運アップにつながります。
次ページは「恋愛運」。
----
恋愛運
上半期は派手で華やかな出会いは控えめ。仕事関係の場や、知人の紹介といった堅実な出会いに運命が潜んでいます。本命は、尊敬できる落ち着いたタイプ。楽しくても中身の薄いムードの人は避けたほうが無難です。
特に波乱月の3月・4月は、見た目だけで選ぶといい加減な関係に振り回されがち。優しかった相手が突然冷淡になる恐れもあります。情熱的に迫ってくる人ほど、心を許す前に冷静な観察を。
6月は結婚につながる相手が現れる暗示。煮え切らなかったパートナーからのプロポーズなど、嬉しい展開も期待できそうです。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
----
ラッキーアクション
高品質なタオルやリネン、部屋着を揃える。
ラッキーデー
1月30日、2月9日、6月18日
>>【2026年上半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。