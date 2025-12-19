ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
これまで回り道をしてきた人ほど、ようやく目指すべき道が見えてくる上半期。無自覚に続けてきたことが、生涯を通じて打ち込めるライフワークへと発展する暗示もあります。
3月は、ぎっくり腰など射手座の弱点である腰痛に注意が必要。オンよりオフを優先し、心身のメンテナンスに時間を割きましょう。対人面では、懐かしい人との交流にツキあり。モヤモヤを残したまま疎遠になっていた相手との関係を修復することも、開運アクションとなります。
4月と5月25日から6月20日まではサプライズ運が高まる時期。欲しかったものをプレゼントされたり、イメージチェンジが成功しそうです。セレブな旅や海外旅行も◎。自分仕様にカスタマイズしたご褒美旅を計画してみては。
仕事運
上半期は、過去に諦めたり挫折した案件の中に幸運が潜んでいます。すぐに思い当たらなくても、時間をかけて昔の想いを手繰り寄せてみてください。
幸運月は1月と4月。あなたの長所を引き立ててくれる人物が現れそうです。特に親分肌のタイプがラッキーパーソンに。また、いつの間にか立ち消えになっていた転職話や仕事のオファーが復活する暗示もあります。
3月と6月は集中力が欠けやすく、ミスに注意。スピード優先で動くと、かえって遠回りになる恐れがあります。クオリティ重視を心がけて。金運は全体的に予期せぬ出費が増えがち。計画性をモットーに。
恋愛運
引き続き、復活愛など過去の恋愛が影を落としやすい星回り。警戒せず奔放に振る舞っていると、予期せぬトラブルに見舞われそうです。特に2月20日から3月は不運期。元恋人に相手がいる場合は、早めに身を引くのが賢明かも。
真剣に出会いを求めている人も、既婚者や厄介な相手を引き寄せやすい傾向が。アプリの使いすぎにも注意を。
4月と6月は出会い運が華やかに開花。特に山や海などアウトドアな場所にご縁が溢れています。アクティブなシーンでこそ、あなたの魅力が輝きそう。また、割り切った関係の相手と、思いがけず結ばれる予感も。カップルは、ペットを飼うなど共通のテーマやミッションを持つことで愛が深まります。
ラッキーアクション
理想の体づくりに励む。
ラッキーデー
1月16日、3月28日、4月7日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
