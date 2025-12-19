ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
上半期はアップダウンの激しい運気。マイペースで動いていると、時間切れで達成できないことが出てくる恐れがあります。ワークスペースや寝室など、身の回りの環境を整えることが開運アクションに。
強運月は1月と4月22日から5月15日まで。この期間に重要なことへ着手しておくと、後々までスムーズに進みそうです。特に1月は、あなたを軸にしたコミュニティが立ち上がったり、人望が高まる月に。
5月はマニアックな趣味やレジャー運が最高潮。趣味推しにつながる旅もおすすめです。ダイエットは有言実行が成功の秘訣に。
一方、3月は健康運が低下。アレルギー性のスキントラブルや腹痛に悩まされがちです。睡眠不足はNG。免疫力を高める食事を心がけて。
----
仕事運
新年から仕事運は順調な星回り。やりがいのあるポストが舞い込んできそうです。得意の分析力や情報データを駆使し、新たなビジネスチャンスを見出せる暗示も。
転職活動は1月と5月が好機。また、6月は現在のキャリアとは直接関係のないライセンス取得にツキあり。専門分野に偏りすぎず、スキルの幅を広げましょう。
3月は運気が低迷。無意識に強い言葉を使い、組織内で問題視される恐れがあります。「自分ができることは相手もできて当然」という感覚は手放して。金運はサイドビジネスなど、意外な方面から潤う暗示が。
----
恋愛運
上半期はフランクな場が出会いの宝庫。反対に、堅実な婚活ほど肩透かしに遭いやすい流れです。友人を誘い、趣味のサークルや気軽な飲み会へ足を運んでみて。
1月は上半期で最もモテる月。人が多く集まる場所に運命が潜んでいます。グループ行動も◎。5月は、こだわりの強いタイプや牡牛座が運命の相手に。オフィスラブの予感もあります。
3月22日から4月15日まではアピール下手な星回り。自分からの告白は裏目に出やすいため控えて。カップルは、仕事の愚痴やダメ出し発言で相手を不快にさせがち。パートナーの優しさに甘えすぎないこと。
----
ラッキーアクション
ヴィンテージアイテムやレアなグッズのコレクション。
ラッキーデー
1月18日、1月19日、6月30日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
