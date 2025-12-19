ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
上半期はライフスタイルの向上が幸運テーマに。悪習慣を正し、軽やかに過ごせる環境を整えましょう。オンもオフもルーティンを完璧にこなすことに喜びを感じやすく、その分、他者に対してシビアな目線が強まる傾向も。これまで緩やかに付き合ってきた相手に、突然イラっとする場面があるかもしれません。
耐えられないと感じたら、価値観を押し付けず、自分からそっと距離を置くのが得策です。1月と2月はラッキー月。趣味や習い事が収入につながったり、グローバルな分野でチャンスが舞い込みそう。美容はマニアックな美活が効果的。
健康面では6月に注意。食中毒やスキントラブルに見舞われやすいため、紫外線対策や虫除けは万全に。
仕事運
至るところから新たなビジネスの風が吹く運気。なかなかスタートできずにいたサイドビジネスも、2月以降は快進撃ムードに入りそうです。独立や転職は1月・2月に集中して動くと、狙い通りの企業にご縁がありそう。
5月は本当の実力を試される試練の月。それまでに自分のスキルを見直し、足りない部分をアップデートしておきましょう。金運は欲をかきすぎると損を招きやすい傾向に。グリーンのお財布が財運アップのお守りに。
6月はサプライズ月。ふと浮かんだアイデアが収入につながる可能性も。
恋愛運
過去の失敗や未練を手放し、新たな出会いへ踏み出すことが開運アクション。これまで興味のなかった相手に、新鮮なときめきを覚えるかもしれません。
幸運月は2月と6月。特に2月は、さまざまなタイプの人が接近してきそう。本命は金銭感覚など、現実的な価値観が合う相手。一見華やかな人に惹かれても、最終的にはあなたが二の足を踏む暗示があります。
6月は職場など身近な場所に出会いが潜んでいます。尊敬していた人から告白される可能性も。4月20日から5月19日は、不毛な関係が表面化する波乱期。妊活中の人も、この期間は体調管理を最優先に。
ラッキーアクション
絵画や書道など、表現系の学びを始める。
ラッキーデー
1月21日、2月17日、5月22日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
