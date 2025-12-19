ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
ようやく忍耐の惑星から解放される運気に。重い荷物を下ろしたように、軽やかな流れが訪れます。原因不明で不調が続いていた健康面も、徐々に回復していくでしょう。ただし、調子に乗って動きすぎるのはNG。3月いっぱいはエネルギーを無駄遣いせず、淡々と過ごすことが大切です。
上半期は対人運が好調。あなたのためなら無償で一肌脱いでくれる人物が現れそうです。過去に親切にした相手から、思いがけない形で恩返しを受ける暗示も。幸運月は3月と6月。偶然立ち寄った場所で、素敵な人脈が広がります。諦めていた紛失物が見つかるサプライズも期待できそう。
反対に1月と5月は低調月。気まぐれに新しいことへ手を出すと、お金や時間を無駄にしがちなので注意を。
仕事運
上半期も忍耐強さが成功のカギに。手を抜かず粘り強く取り組んできた案件ほど、確実に成果へと結びつきます。3月10日から3月30日は、目の上のたんこぶ的存在が去るなど、仕事しやすい環境を手に入れられる期間。
眠らせていた企画やアイデアを世にアピールする好機でもあります。意外な人物が、あなたの才能を引き上げてくれるかもしれません。5月は興味が分散しやすく、本当にやりたいことを見失いがち。気乗りしない案件を押し付けられてトラブルに発展する恐れもあるため、調子のいい上司や同僚には要注意。金運は「楽しく使う」ことが財運アップにつながります。
恋愛運
3月までは、魚座に滞在する土星の影響でネガティブモードに入りがち。昔の恋人と今の相手を比べてしまったり、新たな出会いに気持ちが向きにくくなりそうです。カップルは、パートナーの言いなりになりすぎると、軽く扱われる恐れも。自分の個性をきちんと主張した上で、相手に寄り添う姿勢を大切に。
4月以降はポジティブ思考が戻り、フェロモンも高まります。多彩なタイプの人から言い寄られる暗示があるため、視野をフラットに広げてみて。6月は知人が素敵な出会いを運んでくれそう。蟹座も運命パーソンに。カップルは、行きつけのスポットを作り、こまめに通うことで愛が深まります。
ラッキーアクション
レジャーなど、初めての土地や体験に挑戦する。
ラッキーデー
2月19日、3月18日、4月5日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
