LINEヤフーが運営する「Yahoo!検索」は、スマホブラウザーの検索エンジンを「Yahoo! JAPAN」に設定するとPayPayポイントが当たるキャンペーンを開催した。期間は2026年3月31日まで。

抽選で最大1万円相当のPayPayポイントが当たるほか、外れた場合も先着で100円相当のPayPayポイントが必ずもらえる。

エントリーにはYahoo! JAPAN IDでログインが必要。特典の付与時期は2026年4月下旬を予定している。

特典・当選数

・1等：PayPayポイント1万円相当 5本

・2等：PayPayポイント500円相当 200本

・参加賞：PayPayポイント100円相当 10万本

キャンペーン参加手順

iPhoneの場合は、「設定」から「検索」をタップし、「検索エンジン」で「Yahoo」を選択すると設定できる。

Androidの場合は、「Chrome」の設定から「検索エンジン」をタップし、「Yahoo! JAPAN」を選択することで設定できる。

設定が完了したら、それぞれ「Safari」や「Chrome」の検索窓から「Yahoo検索くじ」と検索する。表示される検索結果のバナーをタップすると、抽選に進むことができる。

Yahoo! JAPANのページの検索窓ではないことに注意

なお、2025年6月1～11月30日の期間中に「Yahoo! JAPAN」に切り替えていた場合は、キャンペーンの対象外となる。