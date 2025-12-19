KDDIは、au Online Shopで「Google Pixel 9a 128GB」購入時の「スマホトクするプログラム」の残価を変更した。「au Online Shopお得割」適用により、2年間の実質負担額447円で端末を利用できる。

端末代金447円の仕組み

端末の実質負担額が2年間で447円となるのは、povo2.0・UQ mobileを含む他社から乗り換え（MNP）で、「スマホミニプラン」と「スマホミニプラン＋」を除く対象プランに加入する場合。

「スマホトクするプログラム」では、購入後13カ月目～25カ月目に端末を返却すると分割支払金の最終回分（3万9953円）が支払い不要となる。

また、他社からの乗り換えによる「au Online Shopお得割」適用で、端末代金が3万9600円引きとなる。

端末価格8万円－最終回分の支払い不要（3万9953円）－au Online Shopお得割（3万9600円）で、実質負担額は447円となる。

端末分の毎月の支払額は初回29円、2回目以降19円×22回。