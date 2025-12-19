東京都の小池百合子知事、俳優・つるの剛士が１９日、都庁で行われた国産ＥＶ白バイ初公開セレモニーに出席した。今回のＥＶ白バイは、国産としては初めて来年の箱根駅伝で使用され、都内区間（１、１０区）で４台が先行車両として走る予定。小池知事は「駅伝で走ると言うことで。その姿を早く見てみたい」と、実際のお目見えを心待ちにしていた。

イベントでは、つるのが司会者発表の前に「来年の駅伝で使われるということで…」と箱根使用をフライング言及。「先に言っちゃった」と頭をかき、小池知事から「スピード違反ですよ」とうまく返された。一方で、小池知事は「昔、原付のＥＶバイクに乗っていたことがあったんですが、デパートに行ってそのまま忘れて帰っちゃったことがあった」とのエピソードを披露。これにはつるのから「スピード出さなさすぎでしょ」と突っ込まれ、笑顔を見せていた。

東京都は、都内で新車販売される二輪車を２０３５年までに１００％非ガソリン化することを目指している。箱根駅伝で脱炭素＆ＥＶバイク普及推進に向けたアピールをする予定。箱根では、これまで海外メーカーのＥＶ白バイが先導車を務めたことがあったが、今回は初の国産メーカーとしてホンダのＥＶ車両が使われる。