gelato pique cafe×『雪見だいふく』 ピケベアが雪だるま＆鏡もちに変身
gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、ロッテとコラボレーションすることを発表した。ロッテの人気商品『雪見だいふく』を使用したクレープを26日から来年1月12日まで提供する。
【写真】食べ応えアップな『雪見だいふく （ふくが大きい）』
まんまるの『雪見だいふく』が同店のアイコン「ピケベア」に変身。『雪見だいふく』を2つ重ね、ピケベアに仕立てた年末年始限定のクレープとなっている。中には、なめらかなスイートポテトクリームをベースに、ホイップ、みたらしソース、香ばしいさつまいもけんぴを合わせ、まるで大学芋のような甘さとコクを楽しめる、食べ応えのある味わいに。
年末（26日〜31日）は雪だるま姿の『ベアだるまのスイートポテトクレープ』（税込1290円）を展開。そして年が明けると（来年1月1日〜12日）頭にみかんをのせた鏡もちバージョン『新春ベアだるまのスイートポテトクレープ』（税込1290円）に変身する。見た目のかわいらしさと甘くてやさしい和の味わいがひとつになった、この季節だけの特別なクレープとなっている。
【写真】食べ応えアップな『雪見だいふく （ふくが大きい）』
まんまるの『雪見だいふく』が同店のアイコン「ピケベア」に変身。『雪見だいふく』を2つ重ね、ピケベアに仕立てた年末年始限定のクレープとなっている。中には、なめらかなスイートポテトクリームをベースに、ホイップ、みたらしソース、香ばしいさつまいもけんぴを合わせ、まるで大学芋のような甘さとコクを楽しめる、食べ応えのある味わいに。
年末（26日〜31日）は雪だるま姿の『ベアだるまのスイートポテトクレープ』（税込1290円）を展開。そして年が明けると（来年1月1日〜12日）頭にみかんをのせた鏡もちバージョン『新春ベアだるまのスイートポテトクレープ』（税込1290円）に変身する。見た目のかわいらしさと甘くてやさしい和の味わいがひとつになった、この季節だけの特別なクレープとなっている。