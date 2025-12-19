「NVIDIA RTX PRO 5000 72GB」登場、超大容量VRAMでAI性能は2142 TOPSに
米NVIDIAは12月18日（現地時間）、プロフェッショナル向けグラフィックス製品のバリエーションモデルとして、「NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell」を追加したと発表した。来年初めからパートナーを経由して供給するという。
既に展開中の「NVIDIA RTX PRO 5000 48GB」に加えて、新たに72GBものGDDR7メモリを組み合わせた新モデルを追加するという内容。BlackwellアーキテクチャのGPUに第4世代のRTコア、第5世代のTensorコアを統合しており、カード単体で2,142 TOPSもの推論性能を実現。96GBのGPUメモリを搭載するRTX PRO 6000との間を埋める形で、用途や予算に応じた柔軟な構成を選択できるようになる。
