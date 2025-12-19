1本のケーブルで充電しながら有線LAN接続が可能、USB Type-C変換ケーブル
サンワサプライは12月18日、最大100Wの急速充電と有線LAN接続を同時に実現できるUSB Type-C変換ケーブルを発表した。1mの「500-LAN6KCPD01」と2mの「500-LAN6KCPD02」を用意する。直販価格は、1mモデルが4,980円、2mモデルが5,080円。
最大100Wの急速充電と有線LAN接続を同時に実現できる
1mタイプと2mタイプを用意する
USB Type-Cポートが1つしかないMacBookやSurface、iPadなどで、充電と有線インターネット接続を両立できる変換ケーブル。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大100Wの急速充電に対応し、消費電力の大きいノートPCでも作業しながら高速充電できる。有線LAN側は最大1Gbpsの通信に対応する。
法人利用を想定した機能として、MACアドレスパススルーに対応している点も特徴。PC本体のMACアドレスをそのまま適用できるため、企業ネットワークでもスムーズに導入できる。
