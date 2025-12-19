PS5周辺機器やソフトがお買い得！ PlayStation 5「年末年始セール」開催PlayStation Portalリモートプレーヤーなどが対象
【PlayStation 5「年末年始セール」】 12月19日～ 開催
ほか
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5関連商品を対象とした「年末年始セール」を全国のPlayStation取扱店にて12月19日より開催した。
本セールでは、PlayStation Portal リモートプレーヤー、DualSense ワイヤレスコントローラー、PSVR2、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットといった周辺機器のほか、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」、「アストロボット」などのソフトウェアタイトルが店頭にて期間限定で割引価格で販売される。
さらに、PlayStation Store（PS Store）では12月22日まで対象タイトルが最大80%OFFとなる「歳末感謝セール」も実施されている。
□PlayStation 5「年末年始セール」のページ
年末年始セール 対象商品
ゲーム機本体、周辺機器PlayStation Portal リモートプレーヤー (CFIJ-18000) PlayStation Portal リモートプレーヤー ミッドナイト ブラック (CFIJ-18001) DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J) DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック (CFI-ZCT1J01) DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド (CFI-ZCT1J02) DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク (CFI-ZCT1J03) DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル (CFI-ZCT1J04) DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー (CFI-ZCT1J05) DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ (CFI-ZCT1J06) DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド (CFI-ZCT1J07) DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー (CFI-ZCT1J08) DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー (CFI-ZCT1J09) DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ グリーン (CFI-ZCT1J10) DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ インディゴ (CFI-ZCT1J11) DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ パール (CFI-ZCT1J12) DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション (CFI-ZCT1JZ7) DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ブラック リミテッドエディション (CFI-ZCT1JZ8) PlayStation 5 "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション (CFIJ-10029) PlayStation 5 用カバー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション (CFI-ZCS2GZ7) PlayStation VR2 (CFIJ-17000) PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 (CFIJ-17001) PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット (CFI-ZWH2J / CFI-ZWH2JC) PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック (CFI-ZWH2J01) PULSE Explore ワイヤレスイヤホン (CFI-ZWE1J) PULSE Explore ワイヤレスイヤホン ミッドナイト ブラック (CFI-ZWE1J01) Access™ コントローラー (CFI-ZAC1J)
パッケージ版ソフトウェアDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH アストロボット グランツーリスモ７ Ghost of Tsushima Director's Cut
ほか
セール実施中の PlayStation 取扱店Amazon.co.jp イオン ゲーム取扱各店 エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ OA ナガシマ、ZOA、パソコンの館 各店および e-zoa.com ゲオ各店、およびゲオオンラインストア コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
(C) 2025 Sony Interactive Entertainment