¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¡¡ÂáÊá¤Î±§ÅÔ¸«¤È¸ÀÍÕ¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¡ÖÇî»Î¡×¿¹¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤Ê¤Î¤«
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹Í»¡º×¤ê¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¡££²£°Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×È½ÌÀ¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤Î£¹ÏÃ¤ÇÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿·º»ö¤Î±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±»Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¾®³Ø£¶Ç¯»þ¤Ë¥¯¥é¥¹¤ÇËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò£²£²Ç¯¸å¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢µéÍ§¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÔ¿³»à¤ò¿ë¤²¤ë¡£¡Ö¤É¤Î»Ò¡×¤³¤È±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚ¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬É¸Åª¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¤¤¤¸¤áÈï³²¼Ô¡Ö¥É¤Î»Ò¡áÀ¥¸Í»ç±ñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¡£¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë±§ÅÔ¸«¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¹ðÇò¤·¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÁ°¡¢±§ÅÔ¸«¤Ï¹âÌÚ¤Îºî¶È¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç»ç±ñ¤¬¼«»¦¤·¤¿¤ÈÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤Ï¤½¤ÎÀ©ºÛ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ç¤ÏÆ°µ¡¤ò¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔ²Ä²ò¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡±§ÅÔ¸«¤Ï¹âÌÚ¤ËàÊÉ¥É¥óá¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤È°¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤è¡×¤È¥ÉÆÍ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÌÚ¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇî»Î¡×¤³¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î¿¹¡Ê¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¿¹¤Ï¡¢£¶¿ÍÁÈ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚ¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£·¿ÍÌÜ¡×¤ÎÃç´Ö¤À¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËµ´Ñ¼Ô¤ÇÄ¾ÀÜ¤Î´ØÍ¿¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï¡¢¹âÌÚ¤È£±ÂÐ£±¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿¡Ê£¸ÏÃ¡Ë¤³¤È¤¬±§ÅÔ¸«¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£¹âÌÚ¤ÈÆ±¤¸¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤¤ÀèÀ¸¡×¡Ö·¯¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö²Ö²»¡ÊÌ¼¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È°ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹âÌÚ¤ò¤Ê¤¸¤ë¡£¹âÌÚ¤Ï¡Ö°¤¤»Ò¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÎÉ¤¤¤³¡Ê»Ò¡Ë°¤¤¤³¡×ÌäÅú¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±§ÅÔ¸«¤Ë¤è¤ë¡Ö°¤¤»Ò¡×È¯¸À¤Ë¤«¤Ö¤µ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£¹ÏÃ¤Ç¡¢¿¹¤Ï¹âÌÚ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÅØÎÏ¤»¤º¡¢ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢¥º¥ë¥º¥ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¼Î¤Æ¥¼¥ê¥Õ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â±§ÅÔ¸«¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö¤ªÁ°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡ÖÎÉ¤¤»Ò¡¦°¤¤»Ò¡×¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¤Ê¤¤±§ÅÔ¸«¤¬¡¢¹âÌÚ¤¬ÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ²Ä²ò¡£Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¿¹¤Ï¤½¤Î¸õÊä¤«¡£¿¹¤Ï¹âÌÚ¤Ë¡Ö¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È»¦¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç»ö·ï¤Îà¼óËÅ¼Ôá¤Ç¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¬ÊÌ¤Ë¤¤¤ë¤È¤â¼õ¤±¤È¤ì¤ë¸ý¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡ºÇ½ª²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬¡Ö²¶¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÑ²½¡×¤Ë¡¢»ö·ïÁü¤È¹âÌÚ¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥«¥®¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£