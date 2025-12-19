『ずわい蟹ほぐし身包み』一貫110円、『蟹いくらの合盛り軍艦』二貫290円など/ずわい蟹がお得に食べられる「かっぱの豪華かに祭り」開催
かっぱ寿司は、2025年12月25日〜2026年1月14日までの間、「かっぱの豪華かに祭り」を全店で開催する。なお、神奈川県内の15店舗では2025年12月18日から販売している。
年末の“ご褒美ごはん”や年始の“ちょっと贅沢な一皿”にぴったりな冬の味覚をそろえ、代表的な旬の味わいである「ずわい蟹」をお得な価格で提供する。〈ラインアップ一覧(各税込)〉
◆『ずわい蟹ほぐし身包み』一貫110円
ずわい蟹のほぐし身にかにみそを合わせ、一口で蟹の旨みが広がる贅沢な一貫に仕立てた。
『ずわい蟹ほぐし身包み』一貫110円
◆『蟹いくらの合盛り軍艦』二貫290円
蟹といくらを合盛り軍艦に仕立てた。
『蟹いくらの合盛り軍艦』二貫290円
◆『豪華 肉三昧』三貫290円
豚タン･ローストビーフオニオン･合鴨ロース、食感も味わいも異なる3種の肉寿司を一皿にした。
『豪華 肉三昧』(豚タン･ローストビーフオニオン･合鴨ロース)三貫290円
◆『生本ずわい蟹(殻付き)』一貫390円〜
甘みが際立つ生ならではの味わいを堪能できる。
『生本ずわい蟹(殻付き)』一貫390円〜
◆『茹で本ずわい蟹(殻付き)』一貫360円〜
茹で上げた本ずわい蟹を贅沢に盛り付けた。しっとりとした蟹身の甘さとほどよい弾力が楽しめる。
『茹で本ずわい蟹(殻付き)』一貫360円〜
◆『みなみ鮪大とろ』一貫390円〜
一本ずつ丁寧に活締めしたまぐろを店内で丁寧に切り付けた。口の中でとろける食感と濃厚な旨みが楽しめる。
※神奈川県内の店舗では販売しない。
『みなみ鮪大とろ』一貫390円〜
◆『みなみ鮪大とろ塩炙り』一貫390円〜
みなみ鮪の大とろを直火で炙った握り。香ばしさと脂の旨みが引き立ち、口の中で濃厚な味わいが広がる。
※神奈川県内の店舗では販売しない。
『みなみ鮪大とろ塩炙り』一貫390円〜
◆『頭肉付き大海老』一貫140円〜
大ぶりで食べ応えがあり、ぷりぷりとした食感が楽しめる。
『頭肉付き大海老』一貫140円〜
◆『蟹いくらの茶碗蒸し』390円〜
店内でひとつひとつ丁寧に仕込み、ずわい蟹と濃厚ないくらを華やかに盛り付けた。
『蟹いくらの茶碗蒸し』390円〜