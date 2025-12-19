今泉佑唯、平手友梨奈との不仲説に言及「私が私がっていうのを出しすぎちゃった」欅坂46卒業後の関係性明かす
【モデルプレス＝2025/12/19】女優・マルチタレントの今泉佑唯が、19日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（毎週月曜深夜1時56分〜）に出演。欅坂46（現櫻坂46）としてともに活動していた女優・平手友梨奈との関係性を明かした。
【写真】今泉佑唯復帰で全員揃った「サイマジョ」が最強
この日、欅坂46として活動していた時期を振り返った今泉。アイドル同士の交流をファンが考察することについて、「一部を切り取って『こことここが仲が悪い』とか、映像を観て『この子は誰々をいじめたんじゃないか』みたいな。それだけで、そのイメージでその子が今後活動することになっちゃうし…」と口に。すると、共演者から「仲が悪かったんですか？」と質問が飛んだ。
今泉は「センターの平手ちゃんと仲が悪いって言われてたんですけど」と前置きし「当時は、私がすごい『自分が自分が』っていう性格だったので。『センターに絶対なりたかった』みたいな感じだった」と回顧。「圧倒的センターっていう存在がいるのに『私が私が』っていうのを出しすぎちゃった結果、あんまりよくなかった」と8作連続センターを務めていた平手との関係性を明かした。また、「卒業してからのほうがうちに泊まりに来てくれたりとか」と卒業してから関係性に変化があったことを話していた。
今泉と平手は、2016年に欅坂46の1期生としてデビュー。今泉は、2018年にグループを卒業した後、舞台や映画、ドラマで女優として活動。2022年10月に芸能界を引退し、2025年3月には芸能活動への復帰を発表した。
平手は、2020年にグループを脱退。同年に1stデジタルシングル「ダンスの理由」をリリースした。2021年にはドラマ「ドラゴン桜」（TBS系／2021年）、「六本木クラス」（テレビ朝日／2022年）などに出演したほか、モデルとしてもパリコレクションのオープニング映像に参加するなど多方面で活躍中。また、欅坂は2020年10月14日より「櫻坂46」に改名し、再出発を果たしている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆今泉佑唯、平手友梨奈との関係性に言及
◆欅坂46の1期生としてデビュー・今泉佑唯＆平手友梨奈とは
