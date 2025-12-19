【「紅白歌合戦」見どころ9選】「ばけばけ」SPステージ・キンプリ＆ミッキーミニーコラボ・ミャクミャクダンスSPも
【モデルプレス＝2025/12/19】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）。ここでは見どころをまとめる。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」曲目一覧
King ＆ Princeが披露するのは「What We Got〜奇跡はきみと〜」。ミッキーの新たなテーマソングとして話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。
久保田利伸が披露するのは、1986年に発表した「Missing」、そして1996年にヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1,2,Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレー。時代をこえて愛されてきた名曲を、35年ぶりの紅白で届ける。
堺正章が披露するのは、「さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン（堺正章＆Rockon Social Club）」という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々。Rockon Social Clubと共にメドレーで送る。大みそかの夜を盛り上げる華やかなステージとなっている。
今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となるTUBE。これまで日本の夏を盛り上げてきた4人が「紅白夏の王様メドレー」を披露する。さらにアルコ＆ピース、とにかく明るい安村、出場歌手もパフォーマンスに参加。紅白の舞台を「夏」に塗りかえる祭りのようなステージを届ける。
天童よしみのステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして人気を集めたミャクミャクが登場。キャラクターらしからぬ意外な一面、キレやスピード、精度の高い特徴的なダンスで観客を魅了してきたミャクミャクとスペシャルコラボレーションを展開する。「あんたの花道〜ミャクミャクダンスSP〜」と題し、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。
現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う、夫婦で活躍するデュオ・ハンバートハンバート。朝ドラから主人公・松野トキ役の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、そして後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに「ばけばけ」のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥による、紅白だけの未公開写真も公開される。
氷川きよしが披露するのは、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりの「愛燦燦」。昭和のラジオやテレビ、そして紅白歌合戦を華やかに彩ってきた美空ひばりの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。
2年連続で「演歌×ドミノ」でご当地ソングを披露してきた水森かおり。今年は大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を披露する。ドミノ倒しで2025年の出来事を振り返る。昨年のドミノチャレンジは、スケートボード金メダリストの堀米雄斗がスターターを務め、話題となった。今年のスターターにも注目が集まる。
LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を紅白のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに披露する。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」曲目一覧
◆King ＆ Prince「What We Got〜奇跡はきみと〜」をミッキー＆ミニーとSPパフォーマンス
King ＆ Princeが披露するのは「What We Got〜奇跡はきみと〜」。ミッキーの新たなテーマソングとして話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。
◆久保田利伸時代をこえて愛されてきた“あの名曲”をスペシャルメドレーで披露
久保田利伸が披露するのは、1986年に発表した「Missing」、そして1996年にヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1,2,Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレー。時代をこえて愛されてきた名曲を、35年ぶりの紅白で届ける。
◆放送100年紅白特別企画・堺正章が豪華メンバーとつなぐ“星3つ。”のヒット曲SPメドレー
堺正章が披露するのは、「さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン（堺正章＆Rockon Social Club）」という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々。Rockon Social Clubと共にメドレーで送る。大みそかの夜を盛り上げる華やかなステージとなっている。
◆TUBE「紅白夏の王様メドレー」で紅白の舞台を「夏」に
今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となるTUBE。これまで日本の夏を盛り上げてきた4人が「紅白夏の王様メドレー」を披露する。さらにアルコ＆ピース、とにかく明るい安村、出場歌手もパフォーマンスに参加。紅白の舞台を「夏」に塗りかえる祭りのようなステージを届ける。
◆天童よしみ×大阪・関西万博ミャクミャクとキレのあるダンスコラボが実現
天童よしみのステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして人気を集めたミャクミャクが登場。キャラクターらしからぬ意外な一面、キレやスピード、精度の高い特徴的なダンスで観客を魅了してきたミャクミャクとスペシャルコラボレーションを展開する。「あんたの花道〜ミャクミャクダンスSP〜」と題し、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。
◆ハンバートハンバート×連続テレビ小説「ばけばけ」SPステージ未公開のアナザーカット
現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う、夫婦で活躍するデュオ・ハンバートハンバート。朝ドラから主人公・松野トキ役の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、そして後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに「ばけばけ」のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥による、紅白だけの未公開写真も公開される。
◆放送100年紅白特別企画・氷川きよし敬愛する美空ひばりの映像と共に送るSPステージ
氷川きよしが披露するのは、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりの「愛燦燦」。昭和のラジオやテレビ、そして紅白歌合戦を華やかに彩ってきた美空ひばりの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。
◆水森かおり、ご当地ソングの女王「演歌×ドミノ」で2025年を振り返り
2年連続で「演歌×ドミノ」でご当地ソングを披露してきた水森かおり。今年は大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を披露する。ドミノ倒しで2025年の出来事を振り返る。昨年のドミノチャレンジは、スケートボード金メダリストの堀米雄斗がスターターを務め、話題となった。今年のスターターにも注目が集まる。
◆LiSA「鬼滅の刃」スペシャル映像とともにおくる「残酷な夜に輝け」
LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を紅白のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに披露する。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】