年末年始の予定は決まってる？ 水卜麻美アナ「お家にいるよ！」

日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、12月19日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。年末年始の予定について語った。



日本テレビの河出菜都美アナが、年末年始までもう2週間ないと話を切り出し、水卜麻美アナに「年末の予定とか決まってるんですか？」とたずねる。水卜アナは「お家にいるよ！ でも、やっぱり大好きな箱根駅伝を見ると思います」と答えた。



水卜アナの答えを聞いた後、河出アナは芦ノ湖の遊覧船でお茶会ができるというニュースを紹介。水卜アナはこれまで何度も箱根に出かけているが、行くと「箱根駅伝の下見になっちゃうというか、フィニッシュ地点の確認とかそういう感じで見てたので、ちょっとゆっくりお茶するとかも良いですね」と語った。