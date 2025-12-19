【セイバー/沖田総司 最終再臨Ver.】 受注期間：12月19日～2026年1月28日 2026年11月 発売予定 価格：16,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「セイバー/沖田総司 最終再臨Ver.」を2026年11月に発売する。受注期間は2026年1月28日まで。価格は16,800円。

本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、セイバークラスのサーヴァント「沖田総司」の最終再臨姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

指先から足の細部までにこだわって造形塗装しており、羽織をおろし、普段と一味違う沖田総司を堪能することができる。

「セイバー/沖田総司 最終再臨Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約140mm

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。