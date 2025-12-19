普通のGクラスじゃ満足できない方へ。タフさを際立たせた150台限定の特別仕様車「メルセデスAMG G 63オフロード プロ エディション」が登場！【新車ニュース】
プロフェッショナル仕様のルーフラゲッジとスペアタイヤホルダーをG 63として日本初採用
メルセデスAMG G 63オフロード プロ エディション｜Mercedes AMG G 63 Offroad Pro Edition
「オフロード プロ エディション」のベースモデルは、Gクラスのトップパフォーマンスモデル「メルセデスAMG G 63」。最高出力430kW（585ps）、最大トルク850Nm（86.7kgf-m）を発揮する4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジン「M177」に、20ps/208Nmの電動モーターを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載し、0-100km/h加速をわずか4.4秒でこなす圧倒的パフォーマンスの持ち主だ。
「オフロード プロ エディション」には、本格オフローダーのアイコンであるGクラスならではの特別装備を多数採用。通常モデルとは一線を画すルックスに仕立てられている。なかでも、G 63として日本で初めて採用した「AMGオフロード パッケージ プロ」による、プロフェッショナル仕様のルーフラゲッジとスペアタイヤホルダーは注目だ。
メルセデスAMG G 63オフロード プロ エディション｜Mercedes AMG G 63 Offroad Pro Edition
ブラックカラーが大きな存在感を放つプロフェッショナル・ルーフラゲッジには、リヤパネルに伸びる同色のラダーを装備。リヤゲートに備わるスペアタイヤには、通常モデルではタイヤ全体を覆うカバーが設置されているのに対し、この特別仕様車ではタイヤの中央部分のみをホールドするタイヤホルダーが装備されており、究極のオフローダーとしての Gクラスのキャラクターをさらに強調している。
力強いブラックカラーを纏ったこれらのプロフェッショナルアイテムに合わせ、ボディカラーにも特別なマットペイントを採用。「マヌファクトゥーア ダークオリーブマグノ（75台限定）」と、「マヌファクトゥーア プラチナムマグノ（75台限定）」の 2色が設定された。
ホイールは、同モデル限定となる「20インチAMG アルミホイール」を装着。マットブラック仕上げの 5ツインスポークホイールに、リムフランジにはハイシーン加工が施されている。
また、フロントとリヤのスリーポインテッドスターを含む随所がブラックパーツとなる「AMG エクステリアナイトパッケージ II」に加え、ランニングボード、ブレーキキャリパーまでもブラックカラーとなっており、エクステリア全体の印象に力強さを与えているのも見逃せない。
メルセデスAMG G 63オフロード プロ エディション｜Mercedes AMG G 63 Offroad Pro Edition
インテリアでは、ボディカラーに合わせた2色のナッパレザーシートをラインナップ。外装色「マヌファクトゥーア ダークオリーブマグノ（マット）」には、ベージュとブラックのコントラストが愉しめる「マヌファクトゥーア カタラーナベージュ/ブラック」を、外装色「マヌファクトゥーア プラチナムマグノ（マット）」には、ダークカラーでまとめた「マヌファクトゥーア チタニウムグレー/ブラック」が組み合わされている。
さらに、ダッシュボードやルーフハンドルにも上質なナッパレザーを採用。またウッド素材もふんだんに取り入れ、上質な室内空間を演出する「マヌファクトゥーア オープンポアブラックアッシュウッド インテリアトリム」と、ラゲッジスペース床面がウッド張りとなる「マヌファクトゥーア チェリーウッドラゲッジフロア」が装備されており、特別仕様車の世界観をインテリアでも堪能できる仕様となっている。
「メルセデスAMG G 63 オフロード プロ エディション」主な装備・仕様
【エクステリア】
・ボディカラー：マヌファクトゥーア ダークオリーブマグノ（マット）／マヌファクトゥーア プラチナムマグノ（マット）
・プロフェッショナル ルーフラゲッジ
・プロフェッショナル スペアタイヤホルダー
・20インチAMGアルミホイール
・AMG専用ブラックエグゾーストシステム
・AMG専用ダーククロームラジエーターグリル
・ダーククロームボンネットバッジ
・AMGエクステリアナイトパッケージⅡ
・ハイグロスブラックメルセデススター（フロント・リヤ）
・マヌファクトゥーア ブラックランニングボード
・AMGブラックブレーキキャリパー
・「G」ロゴ入りドアボタン（ブラック）
・ブラックスモーク仕様ランプ類
・ナイトブラックマグノエクステリアミラーカバー
・ナイトブラックマグノバンパートリム
・ナイトブラックマグノアンダーガード
【インテリア】
・内装色：マヌファクトゥーア カタラーナベージュ/ブラック／マヌファクトゥーア チタニウムグレー/ブラック
・マヌファクトゥーア オープンポアブラックアッシュウッドインテリアトリム
・マヌファクトゥーア チェリーウッドラゲッジフロア
・ダイヤモンドステッチ
・ナッパレザーダッシュボード
・ナッパレザールーフハンドル
・マヌファクトゥーア ロゴ付きグラブハンドル
【機能装備】
・リラクゼーション機能／シートベンチレーター（運転席・助手席）
・エナジャイジングパッケージプラス
・「G」ロゴ入りプロジェクター
SPECIFICATIONS
メルセデスAMG G 63オフロード プロ エディション｜Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro Edition
ボディサイズ：全長4910×全幅1985×全高2050mm
ホイールベース：2890mm
最低地上高：240mm（社内測定値）
最小回転半径：6.3m
乗車定員：5人
荷室容量：575~2010L
車両重量：2670kg
総排気量：3982cc
エンジン：V型8気筒ツインターボ
最高出力：430kW（585ps）/6000rpm
最大トルク：850Nm（86.7kgf-m）/2500-3500rpm
モーター最高出力：15kW（20ps）/2500rpm
モーター最大トルク：208Nm（21.2kgf-m）/100rpm
トランスミッション：9速AT
駆動方式：4WD
WLTCモード燃費：6.8km/L
税込車両価格：3445万円（150台限定）