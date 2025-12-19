荻原博子「意外と知らない、自然災害も火災保険で補償が！ところが、近年の自然災害の激増で保険料は10年前の1.4倍に。保険料を抑えるポイントは」

経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「火災保険で自然災害対策」です。（イラスト：さかがわ成美 「婦人公論」2025年12月号より掲載）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

火災保険で自然災害対策

近年、自然災害が増加傾向です。意外と知らない人が多いのですが、自然災害による浸水や家屋損傷などは、火災保険でかなりの損害が補償されます。

火災自体は防災意識の高まりによって減少してきていますが、にもかかわらず火災保険の保険料が鰻のぼりに値上がりしているのは、日本各地で災害数が激増しているから。10年前に比べると、同じ補償なら、金額が約1.4倍にもなっているのです。

ですから、自然災害で被害を受けた方は、まず火災保険で補償されるかを確認しましょう。

保険は、加入するなら長期のほうが割安。以前は最長36年まで契約可能でしたが、災害が増えたため、保険会社が想定外の支払いにも対応できるよう、2015年からは最長10年に短縮されました。それでも支払額の予測値を上回ったために、22年からは最長5年になっています。

今から10年前に、10年更新の火災保険に入った方は、そろそろ更新の時期。そうなると、現在の保険料が適用されるので、同じ補償内容でも保険料がいきなり1.4倍になる可能性があります。火災保険の金額は住んでいる地域や建物の種類にもよりますが、高くなるほうが圧倒に多いでしょう。



（イラスト：さかがわ成美）

保険料を抑えるために

保険料を抑えるためには、まず補償をシンプルに、必要最小限に絞ること。あれもこれもと補償をつければ、いざという時には安心かもしれませんが、そのぶん掛け金も高くなります。

たとえばマンションの高層階に住んでいる方は、浸水の影響などは受けにくいはずですから、こうした補償は外すことができる。保険の種類によっては外せないところもありますが、そういう時には会社の乗り換えも考えましょう。

次に、免責額を増やすこと。損害保険では、「X万円までなら自己負担します」という免責額が設定されているものが多くあります。この免責額を、たとえば10万円から20万円に引き上げれば、そのぶん保険料も安くなる。ただし、小さな破損程度なら自分で修理する覚悟が必要です。

さらに、ネット保険を選ぶこともおすすめ。実店舗の人件費などがかからないぶん、保険料も安くなります。ネットだと他社との比較がしやすく、必要な補償だけを選択するのも簡単です。

ただし、災害時には24時間対応となっていても、すぐに駆けつけて対処してもらえるかは会社によって異なります。口コミなどの評判を見て、なるべくアフターフォローがしっかりした会社を選びましょう。