詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「猫じゃらし考」です（画：一ノ関圭）

* * * * * * *

この頃、あたしがエリック相手によく猫じゃらしで遊ぶのは、一歳になるエリックのおなかが、若猫にあるまじき太さになっていたからだ。

仔猫のときは、しょっちゅう年上の猫たちと取っ組み合って遊んでいた。チトーとすら遊んでいた。でもふと気づくと取っ組み合いはなくなり、エリックは、他の猫たちと同じくらい大きくなり、三匹三様に、どたぁっと寝ているだけになった。そして、なんだか最近太くなってきたなあ、とあたしは思っていたのだ。調べてみたら、猫の一歳は人間の十五歳。アメリカでよく見かける、肥満体の高校生の姿がかぶってきましたよ。

その頃あたしは、保護仔猫を一時預かりした。猫じゃらしで仔猫をかまってると、他の猫たちは来なかったが、エリックが加わってきた。そして屈託なく遊び、いかにも「おにいちゃん」みたいに、なんとなく仔猫の世話もしてくれるのである。

エリック、いいやつじゃんとあたしは感動し、まだまだ遊びたい盛りだということもわかってきて、仔猫がもらわれていった後も、エリックを猫じゃらしで遊ばせるようにした。ちょっと一休みのたびに、あたしはリビングに出て行って、猫じゃらし。また一休みで猫じゃらし、そのうちに、みるみるエリックのおなかが締まってきた。食べ物は変化ないので、運動の力だと思う。

あたしは猫じゃらしを究めた。いつもは一〇〇円ショップで買うのだが、ネットを検索し、よさそうなのを買い足し、この頃じゃグリップの握りやすい伸び縮みする棒に、鳥の羽根のついたねずみやら蛇やらイワシやら、手芸用のモールなども取り付けて、魅力たっぷりの猫じゃらしができあがっている。あたしはそれに生命を与え、性格とシチュエーションを設定し、誘うように、ないしはからかうように、あるいは傷ついて息もたえだえに逃げ回るように、動かすのである。

エリックは、ますます猫じゃらしのとりこになった。あたしが自分の部屋からリビングに出て行くと、つねにそこにいる。

それまで本棚の上にいても、見えない場所で寝ていても、あたしがリビングに行くや瞬間移動して、あたしの前にすわっている。ときには、待ちかねたあーという準備運動の伸びをしているときもある。

これは……とあたしは考えた。

エリックは、あたしと猫じゃらしの関係を理解している。しかし遊んでいるときは、猫じゃらしの先しか見ていない。そこにあたしは存在してない。真剣な「狩り」でしかない。狩りの獲物は生命のない、羽根や布やプラスチックの集合体で、あたしが動かしているということはまったく考えていないようだ。でも、あたしを待ってるということは、猫じゃらしはあたしとの「遊び」だということを理解しているのである。

これは……とあたしは驚愕した。

猫には、フィクションを楽しむ力があるということか。もしやエリックとあたしは、「猫じゃらし」という名の「ごっこ遊び」をしてるのではないか。

「ごっこ遊び」とは、「子どもが誰かや何かになりきったり、身の回りのものを別のものに見立てたりして、想像力を働かせながらストーリーを展開する遊び」とＡＩさんが言っている。

キング・オブ・猫じゃらしの名をほしいままにしたテイラーは、成猫になったら、つかまえた猫じゃらしを離さず、くわえたまま自分の場所にひきずっていくようになった。ひもがこんがらがって使い物にならなくなった猫じゃらしがいくつもそこにたまっていった。くわえていかれたら、遊びは終わる。つまらないから、あたしも遊ばなくなった。

メイは脳がとんがってるんじゃないかと思えるほど賢い猫だが、猫じゃらしは遊ばなかった。テイラーがはしゃぎすぎてぜんぶ持って行っちゃったせいかもしれないが、メイはいつも少し離れたところから見つめているだけだった。三猫三様である。

それで、ズンバなんですけどね。

単調なあたしの日々の生活で、ゆいいつの時間制限のある活動が、ズンバであります（ゴミ出しもあるが、今は語らない）。

ズンバのクラスは日によって違う。十一時のクラス、一時のクラスと時間は設定されていて、その時間に行くと他にも人が来ている（数人の小さいクラスなんである）。ここで知り合った友人たちだ。そして始める、修行か体育会系の部活かというような一時間。全員が無言で、前を向いて、鏡を見て、先生を見て、汗だくになって動く。終わったら、ちょっと話してすぐ帰る。

これって二歳児のやるような「並行遊び」というやつではないか。三歳児になると、お互いが干渉し合う能力ができて、「ごっこ遊び」に発展していくのである。

ひとりでやるよりいっしょにやったほうが断然楽しいから、その時間に行くわけだし、あたしはみんなのことを「友だち」だと思っている。このつきあい方がすごく楽だ。深みに入ってマウントとったりとられたりということがない。体力も耐性もなくなってきてるから、こういうのがほんとに楽だ。お友だちできてよかったなあと、七歳のときに感じたようなことを七十歳になって感じている。

あたしは、人間の友だちとは並行遊びをするのに、猫とはごっこ遊びをするんだなと思い当たってみたら、おかしくてたまらない。これが人間の進化というやつ。