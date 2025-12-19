3児の母・くわばたりえ、“月謝20万円以上”相方・小原の子どもたちの習い事を「もったいない」とバッサリ
お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（49）が18日、相方の小原正子（50）と共にフジテレビ『ぽかぽか』に生出演。子どもたちの習い事について意見を対立させた。
【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショット
くわばたは中3の長男、小6の次男、小4の長女と3児の母であり、また同じく３児の母である小原も家族構成は似ているという。番組内で子どもたちの習い事についてくわばた家は「3人で2個、月謝2万6000円」と紹介され、内訳は長男・次男がサッカーをしており、長女は「何もしていない」と明かした。
対する小原家では「3人で23個、月謝20万円以上」と驚きの発表が。自宅のホワイトボードに手書きでびっしりと書かれた子どもたちのスケジュールの写真も合わせて公開された。共に出演した小原の夫で元メジャーリーガーのマック鈴木（50）はMCの澤部佑から「多いなとは感じないんですか？」と問いかけられると、「感じないですね」と即答した。
これに対し「くわばたさんはどう思ってるんですか？」と問われると、くわばたは「お金もったいない」とバッサリ。その理由について「子どもがどうというより、こっちがこんなに払ってるのに、もうちょっと上手くなれよとか思ってしまいそう。この金額やったら」と子どもにプレッシャーをかけてしまうことが心配だと説明していた。
