現在発売中の『婦人公論』2026年1月号の表紙は、俳優の真矢ミキさん。2025年は新たな扉を開きたくなり、大きなチャレンジとして2つのことを実行したと話す真矢さん。一つは舞台製作。そして、もう一つは30年前に抱いた夢だそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子 構成：水田静子）

【写真】やさしい色合いの着物を着るのは珍しくて新鮮と語る真矢さん

自分自身の欲を大事に

2025年は、自身の意識と行動が大きく変わった年でした。演者として45年余。すべて出しきってしまった感覚があり、新たな扉を開きたくなったのです。

これまではいただいた仕事に一生懸命向き合ってきましたが、それはある意味、レールを敷いてもらっているということ。

今後は自分自身の欲も大事にして能動的に動こう、違う景色も見てみよう、と決めました。

大きなチャレンジはふたつ。ひとつは、舞台制作です。

大好きな映画『ベニスに死す』の舞台版を自分で手がけたくて、構成と台本を担当しました。

実際に取りかかると、作業は膨大。気を使うことも多く、その労力たるや……。裏で支えてくださる方々の苦労やありがたみを痛感し、上演初日は感無量。大きな経験になりました。

30年前に抱いた夢を

もうひとつは、2月下旬から約3ヵ月間、オーストラリア・アデレードの語学学校に留学したこと。30年前に抱いた夢でしたが、60代に入ってやっと叶えることができました。

英語の勉強はもちろん、私はもともと世界の時事や歴史、文化などにも興味があって。学ぶことが案外好きな性格なんです。

アデレードは自然豊かでのんびりした街。じっくり堪能したいところですが、授業は1日5時間、毎週テストもあるのでひたすら勉強の日々でした。

それでも休日にクラスの仲間と遊びに出かけたり、借りていたアパートに招いて料理をふるまい、ワインを飲みつつおしゃべりを楽しんだり。

南米や中東の大学生が多く、みんなバイタリティにあふれていた。短い期間でしたが、若い世代との交流や文化の違いに刺激を受けました。



『婦人公論』1月号の表紙に登場した真矢ミキさん

イメージを壊しながら

今日の撮影も、やさしい色合いの着物で新鮮でした。私のイメージなのか、いつも黒っぽい着物を着ることが多くて。これからは演じる役柄も広げていきたいですね。

ほら、私は隙のない刑事役が多く、《検挙率が高い》俳優でしょう（笑）。

カッコ悪くても、どこか人間くささが滲み出るような役に挑んでみたい。自分のイメージを壊しながら、新しい年もひた走ります！