柏木由紀子、78歳の誕生日を前に長女&次女が祝福 親子3ショットに反響「10歳は若く見えます」「笑顔が素敵」
俳優の柏木由紀子（77）が18日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で歌手の大島花子（52）、次女で俳優・歌手の舞坂ゆき子（49）が誕生日を祝ってくれたことを報告し、親子3ショットを披露している。
【写真】「笑顔が素敵」78歳の誕生日を祝福 柏木由紀子と長女&次女の親子3ショット ※4枚目
柏木は「クリスマスイブの誕生日当日は、クリスマスと一緒になってしまうからと 少し早めのお祝いを娘たちがしてくれました 78歳も元気にたのしく過ごしたいと思います」と誕生日を迎えることに意気込みを伝え、白を基調とした豪華な花束を持った写真を公開した。
投稿の後半には、長女と次女に挟まれたほほ笑ましい親子3ショットもアップしており、親子水入らずの時間を過ごしたことがうかがえる。
コメント欄には「お嬢様おふたりに囲まれて、お幸せな笑顔が素敵です」「いつまでもお若いですね。お似合いです」「クリスマスと別にして下さるなんて…優しい娘さん達ですね」「10歳は若く見えますよ」などと、変わらぬ美貌を称賛する声が寄せられていた。
