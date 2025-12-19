女性にとって、むくみはそれほど珍しくないため、放置してしまっている人は多いもの。しかし、何も対処しないでいると、見た目だけでなく、体の動きにも影響を及ぼしかねません（構成：野本由起）

あなたの足、むくんでいませんか？「むくみ症状チェックリスト」

自覚症状のない《隠れむくみ》の人も

私は足の専門医として、これまで数千件もの診療を行ってきました。なかでも多くの女性が訴えるのは、《むくみ》の症状です。病院に行くほどではなくても、夕方になると「靴がきつい」「ふくらはぎや足首が腫れぼったい」と感じる方は少なくないでしょう。

2022年の厚生労働省の調査でも、「足のむくみやだるさ」に自覚症状を持つ女性が43.2％もいるという結果が出ました。（※厚生労働省「2022（令和4）年 国民生活基礎調査の概況」）

そもそも人間の体は、大部分を水分が占めているもの。血液も90％が水分で、血管の中を行き来しながら、細胞に栄養を送ったり、吸収した老廃物を体外に排出したりして体内の水分バランスを保つ働きを担っています。

しかし、長時間座っているなど同じ姿勢が続くと、重力によって血液が体の下のほうに溜まっていき、血流が滞ることに。すると足の静脈に圧力がかかって過剰に水分が排出され、皮下組織に溜まることでむくみが発生します。

本来は、歩いたり座ったりなど日常の行動によって下半身が動くことで、足の筋肉がポンプのような役割を果たして血液が心臓に戻るのです。この時、下半身に7割が集まるという血液を重力に逆らって心臓に押し上げるには、筋力が欠かせません。しかし女性は、男性に比べて筋肉量が少なく、血液を押し戻す力が弱いため、どうしてもむくみやすい状況にあります。

また、月経や妊娠・出産がある女性の体はもともと水分が多く、冷えやすいため、血流が滞りがちです。女性ホルモンには、体に水分を溜め込む「エストロゲン」と、水分を排出しようとする「プロゲステロン」がありますが、アフター更年期はホルモンバランスが崩れることで自律神経が乱れ、血行不良にさらに拍車がかかることに。

ちなみに、年を重ねると足がつる人が増えますが、その主な原因は血行不良による冷えや脱水です。

むくみを感じていても、「たいしたことではない」「年だから仕方がない」と思っている人は多いのではないでしょうか。しかし、むくんだ部分は血流が滞っているため、筋肉は緊張状態のまま凝り固まります。また、水分で細胞が膨張することで皮膚は薄く引き伸ばされ、乾燥して硬くなってしまう。

そのまま放っておくと、「関節を曲げにくい」「少しの傷でも感染症を引き起こしやすくなる」「腫れや傷が治りにくい」といったトラブルを引き起こしてしまうのです。さらに、足がぼってりと太いままになり、外見にも影響を及ぼします。

むくみは血圧やコレステロールのように数値化できないため、「この範囲を超えたら危険信号」という客観的な指標がありません。そこで、まずは上のセルフチェックを行い、自分のむくみ具合を把握していきましょう。

自覚症状のない《隠れむくみ》の人も少なくないため、次の項目に当てはまるかどうか、併せて確認してください。

(1) ふくらはぎが硬く張っている

(2) ふくらはぎが冷たい

(3) ふくらはぎの内側にゴリゴリとした塊がある

(4) くるぶしがはっきり見えない

(5) 足首がスムーズに回らず、カクカクとした動きになる

こうした変調が見られたら「むくみ予備軍」の可能性があるため、悪化しないよう対策をしていきましょう。

＜後編につづく＞