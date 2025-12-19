１９日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、金曜日名物の投扇興バトルが行われ、衝撃の展開が繰り広げられた。

この日はゲストがプロ野球ソフトバンクの野村勇と川瀬晃、俳優の福士蒼汰と福原遥、森三中の大島美幸、ガンバレルーヤという大所帯。そのため投扇興バトルはハライチ澤部チームと岩井チームの２チームに分かれての対抗戦となった。

そこで後攻・岩井チームの２番手、小室瑛莉子アナがまず、魅せる。台の上に扇子を乗せた「澪標（みおつくし）」という大技で３５点の高得点をゲット。スタジオは騒然となった。

だが直後、先攻・澤部チームの３番手・ソフトバンクの野村が「感覚はつかめています」とキッパリ。チームメートの川瀬も「最後、日本一決めた男なんで、ここでもやってくれる」と後押しすると、初挑戦の野村がまさかの「澪標」返しで３５点をゲットし、スタジオは沸きに沸いた。

普段の投扇興では３５点が出ることはほぼない。そのため両チームで３５点が連続で出たことに岩井も「こんなの初めてだよ」「返された。なんだこれ。今までで一番面白いな」と大興奮。

ネットでも「すごい」「投扇興神回すぎる」「連続澪標があって連続こつんもある楽しい投扇興」「フジテレビは大みそか、投扇興大会試しでやってみれば？」「今日の投扇興はさすがにレベルが高過ぎないか」など反響を呼んでいた。

結果は４９−６３で岩井チームが勝利した。