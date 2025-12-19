ダンサーで女優の菅原小春（33）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。夫婦ゲンカの解消法を明かした。

今年5月に、俳優の黒田大輔（48）との結婚を発表した菅原。夫婦ゲンカについて聞かれると、菅原は「私が一方的に怒ってるだけです」と告白。険悪になると、黒田は「うんうん」とうなずきながら話を聞くといい、「そうすると怒ってる自分にムカついてきて、最終的に何でもなくなるっていう」と明かした。

続けて「最終的に2人で踊ってます」と打ち明けると、同局・鈴木奈穂子アナウンサーは「いいですね」と共感。「夫にイラッとしたら、ちょっと踊ってみると発散されます？」と質問すると、菅原は「いいと思います」と勧め、「なんかやっぱり言葉って難しい」と切り出した。

そして「溜まってるものでも、大人になればなるほど、こっち（口）とこっち（頭）が凄い冴えて来ちゃって、理論でこう（バトルに）なったりとか言い方とか」と菅原。「でもダンスはそういうのがないので、“何でもなかったんだね”ってなるので、平和になる」と解説すると、「博多華丸・大吉」の博多大吉は「真正面から受け止める黒田さんが凄い」と感心。博多華丸はそれ以上に黒田の年齢が気になったようで、「7つも年下っていうのに驚きましたけどね」と笑いを誘うと、大吉は「我々よりもね。私は知ってた」とたしなめていた。