元乃木坂46でタレント松村沙友理（33）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。男性について感じていることを話した。

テーマは先週に続いて「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。

松村は番組収録後と思われる3日、自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表している。

番組では「世の中、いい女っていっぱいおるけど、いい男ってあんまりおらんくないですか？」話した。

するとタレントのやすこ（27）に「松村さんが出会ってこなかっただけじゃないですか？」と淡々とツッコまれ、苦笑い。「たしかに私、恋愛を始めたのが遅いので、年齢的にも。30歳とかからちゃんと恋愛を始めたので」と話した。

そして「30オーバーでいい男性って、多分みんな結婚してる。本当にそんな気がしちゃって」。お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）か「確かに、年齢上で残っているのは、何かあるな」と話した。松村は「男の人によく言われるんですよ。『いい男、おらんからな。誰も紹介してあげられへん』って」と話した。

タレント重盛さと美（37）が、仲のいい独身の芸人、アインシュタインの河井ゆずる（45）を「ゆずる、イケると思う」と言うと、松村は笑顔。テロップには「無事、他のイイ男と結婚できました」と、松村の吹き出しのように出され、結婚発表を受けて差し込んだことが見受けられた。