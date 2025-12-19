TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送され、ネット上で考察が白熱している。

同シリーズ常連の女優森山未唯（25）も出演。森山の所属事務所「ウイント」の公式Xのポストが話題となっている。

同シリーズはお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して活躍する名物企画。今放送は「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編。津田は謎解きの舞台である群馬県館林市に向かった。謎解きのヒントと思われる金庫を開くため、タイムマシンに乗って100年前にタイムスリップ。その100年前の世界に森山扮（ふん）する理花が登場した。

森山は前作第3話では、前の事件で殺されてしまった「戸隠の大学生」佐々木理沙の双子の妹、佐々木理奈を熱演。名探偵津田は森山が演じるキャラクターを問わず、ゾッコン状態にある。

森山の所属事務所の公式Xは18日「【#森山未唯】12／25(木)発売 #週刊ヤングジャンプに登場します 今回の#ヤンジャン撮影では、なんだか不思議な体験をしているかも…？『いつもとは違うグラビア説』を ぜひ皆さんも誌面で検証してください おたのしみに…」とポスト。同時にカウンターとみられる数字が羅列している写真も公開された。

この写真は今回、名探偵津田が100年前にタイムスリップした際に乗ったタイムマシンの車内のフロント部分にあったカウンターとみられる。数字は3段あり左から「MONTH DAY YEAR HOUR MIN」のラベルがあった。そして「DEC 25 1925 12：00」「JAN 03 2150 03：42」「NOV 05 1955 10：04」と表示されていた。

今作は100年前と行き来する、壮大なストーリーとなっている。Xは事件解決のカギを握るとされるタイムマシンの車内の写真にザワついた。「1955年から誰かがタイムリープしている？」「これも考察しなければ」「もう怖いわ、水ダウ。。」「まさか…名探偵津田とヤンジャンまでコラボするとは！！」「いやもうどこまで仕込んでるんだよ 怖いて水ダウ」などと書き込まれている。

次週24日に後編が放送され、物語は完結する。