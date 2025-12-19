繰り返されるダルい日々を「くだらねえ」としか思えなかった27歳の派遣社員・西藤。そう、「南海トラフ巨大地震」が起こるその日までは…【2025編集部セレクション】

2024年下半期（7月〜12月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年11月30日）*****地震の惨禍に見舞われてきた「地震大国」日本。特に甚大な被害が予想される「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に高い確率での発生が予測されていることが知られています。24年8月には宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことから、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表。列島に緊張が走りました。そこで今回、綿密な取材を基にもとにマンガ化した『南海トラフ巨大地震』から一部を紹介します。未曽有の災禍を前に何が起きるのか? 私達はどうすれば生き延びることができるのか? これは、「そのとき」が来る前に知っておかなければならない「現実」。

* * * * * * *

南海トラフ巨大地震



【１】



【２】

逃れることはできない

2025年 2月11日 14時03分

名古屋市港区 某パチンコ店



【３】



【４】

3日前ーー

天下の商社サマだわ



【５】



【６】

ロレックス……

メイは最近何してんの？



【７】



【８】

「ハケン」なんて死んでも言えないけど…

急にあたまがまっしろに



【９】



【10】

…………

…………



【11】



【12】

くだらねえ……

くだら…ねえ……



【13】



【14】

やりたくてやってるワケじゃねえ

でも懲りずにまた



【15】

くだらない毎日の繰り返しと思っていた。その時が来るまでは！…次回につづく！

※本稿は、『南海トラフ巨大地震』（講談社）の一部を再編集したものです。