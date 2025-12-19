『リング』『呪怨』に代表されるように、日本ではこれまで数多くのホラー映画が製作されてきました。こうした「Ｊホラー」について、開志専門職大学助教・鈴木潤先生は、「ビデオ、映画、テレビ、動画共有サイトなど、いくつものメディアを渡り歩き、重層的に歴史を紡ぎ続けている」と語ります。今回は、鈴木先生の著書『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』から一部を抜粋し、お届けします。

美しさへの執念──映画『おろち』（2008）

楳図かずおによる同名マンガを原作とする映画『おろち』は、鶴田法男が監督を、高橋洋が脚本を務め、2008年に公開された。

とある嵐の夜、老いることを知らない謎の美少女・おろち〔演：谷村美月〕は、スター女優・門前葵〔演：木村佳乃〕が二人の娘たちと暮らす大豪邸にたどり着く。

葵は娘たちに自らの後継者となるべく教育を施すが、妹の理沙〔演：中越典子〕に比べて歌の才能で劣る姉・一草〔演：木村佳乃、二役〕は、ステージに立つことが許されなかった。「悔しくなかったらお前はわたくしの子ではありませんよ」とたきつけられた一草は、葵の出演作品のフィルムのある箇所を繰り返し見続けているうちに、母親の美貌に翳りが生じつつあることに気づく。

その後、引退してしまった葵に代わり、彼女と瓜二つに育った一草も銀幕のスターとして活躍するが、理沙が実の妹でなく、自分だけが母親と同じように醜く変わり果てる運命にあると知らされると、理沙に厳しい折檻を加えるようになる。

一族の女性たちだけに降りかかる「呪い」

映画『おろち』は、原作マンガのうち「姉妹」「血」のエピソードをもとに、門前家の女性たちの物語として構成されている。そして、物語の中心に置かれているのは彼女たちの「顔」をめぐる問題である。

門前家の女性たちは、一定の年齢になると美しい顔貌が醜く崩れてしまう運命にある。それは一族の女性たちだけに降りかかってきた「呪い」であり、男性たちが関与する余地はない。

それゆえに、映画『おろち』に登場する男性たちは無力だ。撮影所のプロデューサーである大西〔演：山本太郎〕は、20年前に引退した門前葵の復帰作で大儲けを狙い、一草・理沙姉妹にそれぞれ甘言をささやいて近づくが、一草にボウガンを向けられると、理沙を盾にした挙句、情けなく悲鳴を上げて屋敷から立ち去るしかない。

執事の西条〔演：嶋田久作〕は、おろちの虚偽の申告を見抜くことができず、異なる血液型の血を一草に輸血させてしまった挙句、彼女にボウガンの矢を射られて殺される。門前家の男性たち（葵の父、葵の夫）が一切登場しないのも、この物語が「女性」たちと彼女たちの「顔」の問題を描くために先鋭化されているからだ。

だからこそ、本作では主要人物である門前家がショービジネスの世界に生きる女性たちの一族として、そして美貌の崩れるタイミングが29歳に設定されたことに、キャスティングの都合を超えた大きな意味が生じてくる（※1）。美しい顔貌を何よりの武器とするスター女優にとって、加齢による老いは避けることができない壁である。

※1…原作では18歳である。なお、筆者が聞き手を務めた「高橋洋インタビュー 〜異物と混入〜」（『SFマガジン』2025年10月号、早川書房、78─83頁。2025年7月6日収録）では紙幅の都合上当該部分の掲載が叶わなかったが、門前葵・一草役の木村佳乃に合わせた変更であるとのことであった。

「30代」が大きなターニングポイントに

人ならざる存在であるおろちが老いることなく長い年月を生き続けるのとは対照的に、門前家の女性たちは「29歳」という美貌のタイムリミットを避けることができない。彼女たちは美しさを保ったまま30代を過ごすことはできない運命にあるのだ。

経営コンサルタントの海老原嗣生は、女性の人生とキャリアにおける「年齢」の問題について、1981年放送のテレビドラマ『想い出づくり。』〔制作：TBS〕のいくつかのシーンを取り上げながら、かつて使われた「クリスマスケーキ」に女性の人生をなぞらえた表現を紹介するとともに、1980年代の「日本の大手企業で働く女子のスタイル」は「短大かもしくは四年制女子大を卒業し、事務職として会社に勤める。それも、たいていは腰かけで寿退職。どんなに長くても30歳が限界」であったとし、このようなかつての女性の働き方を「定年30歳」と表現した（※2）。

25歳を超え、四捨五入すれば30歳になる女性を、25日を過ぎれば「売れ残り」として扱われるクリスマスケーキにたとえた、この非人道的とも言うべき表現は、女性の人生とキャリアを年齢、すなわち若さでしか評価していないという価値観の表れである。女性も男性も等しく年齢を重ねていくにもかかわらず、多くの場合、女性の人生においてのみ、年齢を重ねることがマイナスの意味を持つものとして位置づけられてきたのだ。

また、社会学者・上野千鶴子とカウンセラー・信田さよ子の対談『結婚帝国 女の岐れ道』〔講談社、2004年〕の帯にも「「30代・女」の岐路を読み解くキーワード」「結婚か、非婚か、「30代・女」の瀬戸際の攻防」というフレーズが躍っていることからもわかるように、女性の人生とキャリアについて語るとき、「30代」が大きなターニングポイントと捉えられることは多い。

酒井順子のエッセイ『負け犬の遠吠え』〔講談社、2003年〕でも、「負け犬」は未婚で子どものいない30代以上の女性を指す言葉として用いられていた。

※2…海老原嗣生（2012）『女子のキャリア〈男社会〉のしくみ、教えます』筑摩書房、16─28頁

「タイムリミット」を迎えた門前家の女性たちは……

映画『おろち』の予告映像やポスターでは、「美の崩壊は女の終わり」「美の崩壊は、女の最期」といったキャッチコピーが用いられていた。



また、本作で脚本を務めた高橋洋は、門前家の女性たちの生業を「女優」と設定したことについて、以下のように述べている。

自分の美しかった姿に妄執を抱いている人間は誰だろうか？ と考えたときに、それはやっぱり女優だろうと。時代も昭和25年ぐらいの設定なので、まだ「銀幕の大スター」という言葉があって、今より遥かに観客と映画の距離が離れていて、さらにそのバックステージの話なので、別世界という感じも出せるだろうと思ったんですよ（※3）。

本作において、「タイムリミット」を迎えた門前家の女性たちは屋敷の「上の部屋」に幽閉される。二度と人前に立つことは許されず、暗闇のなかでうなり声を響き渡らせる醜い怪物になり果てるしかないのだ。彼女たちにとって、美貌の終焉は女優としてのキャリアのみならず人としての終焉をも意味してしまうのである。

※3…『おろち 楳図かずおの世界』小学館集英社プロダクション、2008年、42頁

外側の「美貌」だけにとらわれてしまった一草

物語の終盤、輸血によって門前家の宿命から逃れることに失敗した一草は、ただこのまま顔が醜くなるのを待つのではなく、高温の火かき棒を顔に押し当てるという方法によって、自らの意思でその美貌を捨てることを選ぶ。

だが、実際には門前家の宿命を背負っていたのは理沙であった。理沙は、実の娘ではないからこそ一族の血がもたらす「美貌」ではなく、「女優」としての在りよう、生きざまを託すべく一草を厳しく指導してきた母・葵の真意を打ち明ける。

その思いを知らず、自らの顔に大きな傷をつけてしまった（そして女優としての活躍を諦め、姉妹で美しかった母の姿を見つめ続ける隠遁生活を過ごそうとしているようにも見える）一草は、かつて葵に言われた言葉──一草をたきつけたあの言葉──を思い出し、慟哭する。

「悔しくなかったらお前はわたくしの子ではありませんよ」。母が真に託そうとしたものを見極められず、外側の「美貌」だけにとらわれ、自らが向き合うべき運命を見誤ってしまった一草の最期はあまりにも虚しい。

血ではなく努力で、生まれながらの美貌ではなく磨き上げられた技芸で、「門前葵」という大女優の跡を継ぎ、彼女を超えて長くスクリーンで輝きを放ち続ける存在になり得たはずの一草は、大スターへの階段を転げ落ち、この屋敷に住む「得体の知れない醜い女」の「狂い死にした姉」としてのみ片付けられてしまったのである。

