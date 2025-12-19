「総額お幾ら？」佐久間大介、シャネルだらけの私服姿を披露！ 「本当にオシャレで参考になる」
Snow Manの佐久間大介さんは12月19日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開しました。
【写真】佐久間大介、シャネルだらけの私服姿
コメントでは「いつもほんとおしゃれだ」「私服公開嬉しすぎる」「CHANELで統一されたベージュコーデ天才です」「CHANELのブーツかわい」「総額お幾ら？」「本当にオシャレで参考になる」「ピンクの髪にまたベージュが合うのよ…」「ベージュ佐久間くんも天才かわいい！！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】佐久間大介、シャネルだらけの私服姿
「CHANELで統一されたベージュコーデ天才です」佐久間さんは、「もう気付いた人もいるでしょう。佐久間はベージュの服が好きです」とつづり、5枚の写真を投稿。「#佐久間の私服」とハッシュタグが付けられているように、佐久間さんの私服姿です。ニット帽のワッペンやジーンズのポケット、靴には高級ブランド「CHANEL（シャネル）」のロゴマークがあり、さり気なさがおしゃれですね。
「これが、衣装じゃなくて私服って！」「#佐久間の私服」のハッシュタグを付け、たびたび私服姿を公開している佐久間さん。1日には「テカリ具合が可愛くて一目惚れしたブーツと上品なアウター！」などとつづり、黒いトップスとブーツを組み合わせたコーディネートを披露しました。ファンからは「これが、衣装じゃなくて私服って！」「1枚目からの破壊力がすごい!!」「ほんとにずるい反則レベルです」などのコメントが寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)