好き＆行ってみたい「栃木県の夜景スポット」ランキング！ 2位「那須高原展望台」、1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み渡るこの季節は、一年で最も夜景がきらめきを増すベストシーズンです。近年相次ぐ大規模な再開発により、都市の夜景も進化を続ける中で、人々の心を引きつける魅力的なスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、夜景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「『恋人の聖地』として登録されているとのことで、どれほど美しい夜景が見られるのか非常に気になります」（30代女性／群馬県）、「行ったことがあり綺麗だった」（20代女性／東京都）、「標高が高いし、空気が澄んでいるように感じるから、夜景も美しく感じます」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「栃木県庁 展望ロビーは、宇都宮市街を中心に広範囲の夜景を室内から快適に眺められるスポットで、天候に左右されず楽しめる点が魅力です。高層階ならではの視界の広さと、都会的な光の広がりが美しく、初めて訪れる人にも満足度の高い夜景を提供してくれます」（40代女性／埼玉県）、「15階から宇都宮市街の夜景を無料で一望できるから」（40代女性／富山県）、「宇都宮市街を広く見渡せ、ビル群と道路の光が美しくつながる眺望に惹かれたからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：那須高原展望台／43票那須岳のふもと、那須高原にある展望台で、「恋人の聖地」としても知られています。那須塩原市や大田原市方面の街灯りが高原の暗闇の中に広がる光景は、ロマンチックな雰囲気を醸し出しています。特に、空気が澄んだ日には満天の星空と夜景の両方を楽しめるのが魅力で、ドライブデートにも最適です。
回答者からは「『恋人の聖地』として登録されているとのことで、どれほど美しい夜景が見られるのか非常に気になります」（30代女性／群馬県）、「行ったことがあり綺麗だった」（20代女性／東京都）、「標高が高いし、空気が澄んでいるように感じるから、夜景も美しく感じます」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：栃木県庁 展望ロビー／52票宇都宮市にある栃木県庁舎の最上階（15階）に位置する展望ロビーが1位に選ばれました。県庁という公共施設であるため、無料で気軽に夜景を楽しめるのが最大の魅力です。宇都宮市街を中心とした広範囲の夜景を一望でき、特に道路を流れる車の光が美しく、都市の活気を感じられる景色が評価されました。
回答者からは「栃木県庁 展望ロビーは、宇都宮市街を中心に広範囲の夜景を室内から快適に眺められるスポットで、天候に左右されず楽しめる点が魅力です。高層階ならではの視界の広さと、都会的な光の広がりが美しく、初めて訪れる人にも満足度の高い夜景を提供してくれます」（40代女性／埼玉県）、「15階から宇都宮市街の夜景を無料で一望できるから」（40代女性／富山県）、「宇都宮市街を広く見渡せ、ビル群と道路の光が美しくつながる眺望に惹かれたからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
