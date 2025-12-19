Netflixシリーズ「イクサガミ」シーズン2制作決定　世界を熱狂させた“侍バトルロワイヤル”が再び

武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に繰り広げられる、命懸けのバトルロワイヤル「蠱毒（こどく）」を描いた超弩級のアクション大作の続編が早くも登場。

Netflixは12月19日、世界独占配信中のNetflixシリーズ「イクサガミ」のシーズン2制作決定を発表しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 世界88の国と地域でTOP10入りした「イクサガミ」

本作は配信開始直後から爆発的な反響を呼び、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得。さらに世界88の国と地域で週間TOP10入りを果たしました。日本国内でも配信初週から4週連続で1位を記録するなど、その勢いはとどまることを知りません。

また、アカデミー賞の前哨戦としても知られる北米の映画批評家賞「Critics Choice Awards」では、「Best Foreign Language Series」部門に日本作品として初めてノミネートされるなど、批評家からも高い評価を得ています。

■ 続編決定に早くも気合十分のキャスト陣

シーズン2制作決定を受け、主演のみならずプロデューサー、アクションプランナーとして作品を牽引する岡田准一さんは、「『イクサガミ』が世界の多くの方に届き、続編が決まりました。僕も覚悟を決めました。またこの世界で暴れられ、制作チームと再び戦えることを嬉しく思います。よりエネルギッシュな活劇を目指して挑みます」とコメント。

また、藤井道人監督も「シーズン1を超えるスケールになることは間違いない」と断言しており、さらなる激闘が期待されます。

喜びの声は続投するキャスト陣からも。香月双葉役の藤粼ゆみあさんは「双葉として再びイクサガミの世界に立つ時には、成長した姿をお届けできるよう励んでいきます」と熱い意気込みを語ります。

カムイコチャ役の染谷将太さんは「続編決定への熱い思いを胸にこの期間練習用の矢筒を車に積みっぱなしにしており、それを取り出す日が遂に来ました」と、早くも準備万端の様子。

一方、嵯峨志乃役の吉岡里帆さんは「6話を見て、え！ここで終わっちゃうの？！と驚いておりましたので安心しました。私演じる志乃はまた出てくるのか分かりませんが（笑）シーズン2楽しみに待ちたいと思います」とユーモアを交えつつ、視聴者としての喜びも語っています。

明治時代を舞台に繰り広げられる侍たちの死闘。シーズン2ではどのような展開が待ち受けているのか、続報が待たれます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121904.html