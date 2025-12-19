12月12日に最終回を迎えたドラマ『フェイクマミー』（TBS系）公式Instagramは、17日に投稿を更新。“家族”ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：『フェイクマミー』公式Instagramより）

12月12日に最終回を迎えたドラマ『フェイクマミー』（TBS系）公式Instagramは、17日に投稿を更新。フリーアナウンサーの田中みな実さんと俳優の笠松将さん、子役の“家族”ショットを公開しました。

「笑顔の家族写真」

同アカウントは「最終回でやっと本当の“家族”になった本橋家の素敵なオフショット」とつづり、写真を1枚載せています。田中さんと笠松さんが子ども役の高嶋龍之介（※高ははしごだか）さんを囲んだスリーショットです。3人ともすてきな笑顔をカメラに向かって見せています。

コメントでは、「お三方とも素晴らしい演技でした　慎吾さんなんて、後半あなたが主演かと思うほどの存在感と演技力でした」「慎吾さんパパの優しい笑顔にホッとしました」「笑顔の家族写真」「なんか写真みたら泣けてくるー」「本来の家族の形」「凄く良いドラマでした」などの声が上がりました。

「素敵な親子3人ショット」

同日の別投稿では、川栄李奈さん演じる日高茉海恵と娘のいろは、そして茉海恵の相棒を演じる向井康二さんのスリーショットを公開していた同アカウント。「素敵な親子3人ショット」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
