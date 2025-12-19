「泣けてくる」田中みな実＆イケメン俳優、「本当の“家族”」ショット公開！ 「本来の家族の形」
12月12日に最終回を迎えたドラマ『フェイクマミー』（TBS系）公式Instagramは、17日に投稿を更新。フリーアナウンサーの田中みな実さんと俳優の笠松将さん、子役の“家族”ショットを公開しました。
【写真】田中みな実＆イケメン俳優の“家族”ショット
コメントでは、「お三方とも素晴らしい演技でした 慎吾さんなんて、後半あなたが主演かと思うほどの存在感と演技力でした」「慎吾さんパパの優しい笑顔にホッとしました」「笑顔の家族写真」「なんか写真みたら泣けてくるー」「本来の家族の形」「凄く良いドラマでした」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】田中みな実＆イケメン俳優の“家族”ショット
「笑顔の家族写真」同アカウントは「最終回でやっと本当の“家族”になった本橋家の素敵なオフショット」とつづり、写真を1枚載せています。田中さんと笠松さんが子ども役の高嶋龍之介（※高ははしごだか）さんを囲んだスリーショットです。3人ともすてきな笑顔をカメラに向かって見せています。
「素敵な親子3人ショット」同日の別投稿では、川栄李奈さん演じる日高茉海恵と娘のいろは、そして茉海恵の相棒を演じる向井康二さんのスリーショットを公開していた同アカウント。「素敵な親子3人ショット」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)