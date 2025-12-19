存在感スゴイ「“アーバン”クルーザー」

トヨタのインド法人は2025年10月16日、SUV「アーバンクルーザーハイライダー」の特別仕様車「エアロエディション」を発表しました。

スタイリッシュな外観と専用装備が注目を集め、発表直後からユーザーの間で多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「“アーバン”クルーザー」を画像で見る（70枚）

アーバンクルーザーハイライダーは、トヨタとスズキの業務提携から誕生したコンパクトSUVで、2022年にインド市場へ投入されて以来、幅広い層に支持されてきました。

スズキのインド法人「マルチ・スズキ」が開発した「グランドビターラ」をベースに、トヨタ独自の内外装を加え、インド法人「トヨタ・キルロスカ・モーター」（TKM）の工場で生産されています。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1795mm×全高1645mm、ホイールベース2600mmと、同社の「ヤリスクロス」より一回り大きく、日常使いに適した取り回しと余裕ある室内空間を備えています。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒ガソリン（圧縮天然ガス対応）、モーター機能付き発電機を組み合わせたマイルドハイブリッド、そしてモーターを組み合わせたハイブリッドの3種類を展開。

燃費性能の高さも評価され、発売から累計販売台数は16万8000台を突破しました。

今回登場したエアロエディションは、既存グレードすべてに設定されるスタイリングパッケージで、フロントスポイラー、サイドスカート、リアスポイラーを装着することでスポーティーな印象を強調します。

ボディカラーはホワイト、シルバー、ブラック、レッドの4色を用意し、価格は各グレード各グレード（1万948ルピー／約190万円から）に対して3万1999ルピー（約5万5000円）の追加となります。

※ ※ ※

ユーザーからは「都会的でスタイリッシュに見える」「レッドカラーが映える」といった声が寄せられ、実用面では「サイズ感がちょうどよく日常使いに便利」との評価も聞かれます。

さらに市場面では「日本でも導入してほしい」など期待を込めた反応も目立ちました。

エアロエディションの登場は、アーバンクルーザーハイライダーの存在感をさらに広げる一手となりそうです。