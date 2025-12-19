Image: Apple

顔がツヤッツヤ。

撮影をするときにスマホやカメラ周辺に置くリング状のライト。360度から照らすことで表情をより明るく綺麗に見せたりと、サイズの大小問わずインフルエンサーや日頃写真を撮る人たちのマストアイテムですよね。

Image: Shutterstock ※リングライトのイメージ

そんなリングライトが、どどんとMacBookの画面のなかに入っちゃいましたよ。

自分専用の"映えライト"を設置

先日リリースされた、macOSのTahoe 26.2で新機能「エッジライト」が追加されました。

MacBookでのビデオ通話時に、ディスプレイ全体を活⽤してまるでリングライトを当てているかのように顔を⾃然に明るく⾒せてくれるビデオエフェクト。

Neural Engine（ニューラルエンジン）が顔の位置や⼤きさを検知、画像処理プロセッサーが周囲の明るさを正確に判断することで、その場に応じて良い感じに光を自動調整してくれるというすごいもの。

そしてこれ、さらにグッとくるのが、色調をクールトーン、ウォームトーンなど自分の好みに合わせて調整ができるという点。自分が一番映えるトーンを引き出せるのはもちろん、場所や雰囲気に応じて「今日は柔らかく見せたいな」みたいな気分であれば、暖色系に調整したりとか。ライト1つで会話に自信が持てるかも、って考えれたら素敵な機能です。

気が利いてるポイントとしては、カーソルが「エッジライト」のある画面端に近づくと、光が⾃動的に抑えられるようになっています。眩しいと目が痛くなっちゃうもんね。

スクリーンを通してのコミュニケーションだからこそ、表情のトーンや気の利いた明るさなどビジュアル面はとっても大事。iPhoneにもあったらいいな、この機能。シチュエーションは違うけど、カメラ撮影のときに使えると嬉しいよね（フラッシュは眩しいよ！）。

Source: Apple