ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が19日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸4000万円から倍増の年俸8000万円でサインした。（金額は推定）

交渉の場では球団に対して、将来的な海外挑戦を直訴した。杉山は会見で「自分のパフォーマンスがいい限り、チャンスがあれば海外に挑戦したい」と語った。

これまでも球団とは意思を伝えると同時に、対話を重ねてきたという。昨季、救援として一気に飛躍。「去年もなんだったら終わろうと思ってますし、（だめだったら）クビだろうなと思った。でも野球はやりたかったんで、0からやりたいなという気持ちも多少あったので、海外でやってみたいなっていう気持ちになって」と芽生えた感情を明かした。

ただ、球団は従来よりポスティングシステムの利用は認めておらず、直近では千賀滉大が海外FA権を行使し、海を渡っていた。杉山も「前例がいないんで。僕がいきなり破るっていうもの難しいので」とポスティングや自由契約での海外挑戦は考えていないとした。その上で、ほかのプランなど考えている選択肢も含め、球団とも話し合いを続けていくと語った。

球団では、過去に千賀のほか、和田毅、川崎宗則、城島健司が海外FAで、また井口資仁、岡島秀樹は自由契約で海外へと渡っている例などがある。