元おニャン子クラブ・渡辺美奈代、“簡単”みかんジャムの手作りパイ動画が話題「これなら出来そう」「美味しそう」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。みかんジャムと冷凍パイシートを使った“手作りパイ”の作り方を動画で公開した。
【動画】「これなら出来る気がする〜」と話題、渡辺美奈代が披露した“みかんジャムパイ”の作り方
渡辺は「みかんジャムと冷凍パイシートでスイーツ作り」と紹介し、冷凍パイシートをカットする工程や、ハサミで切り込みを入れてパイを形作る様子、みかんジャムをのせてオーブンで焼き上げるまでの手順を丁寧に披露している。
焼き色のついたパイが天板に並ぶ仕上がりのカットからは、手軽ながらも本格的な一品が完成したことが伝わる内容となっていた。
動画内では「パイシートは半分にカット」「ハサミで2カ所に切り込みを入れます」「交差しながら折りたたみます」「パイ生地の真ん中にみかんジャムを乗せます」と工程ごとに分かりやすく説明されており、家庭でも挑戦しやすいレシピとして注目を集めている。
コメント欄には、「さすが 美味しそう」「これなら出来そう」「私も作りたい」「パイ美味しそうですね」「参考にして冷凍庫の中のパイシートを使って作ってみます」「手作りスイーツとっても美味しそうです」「お店で売ってるみたいに綺麗です」「なんでもできちゃうさすがです」といった声が寄せられている。
