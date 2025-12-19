【紅白】TUBE、芸人らと“夏の王様メドレー”披露 27年ぶり出場 SNS「すごーく楽しみ」と反響
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の見どころを発表。今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となるTUBEは「紅白 夏の王様メドレー」を披露する。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
TUBEは“紅白 夏の王様メドレー”と題し、「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」の3曲を歌う。ステージにはお笑いコンビ・アルコ＆ピース、とにかく明るい安村、出場歌手もパフォーマンスに参加する。紅白の舞台を「夏」に塗りかえるようなステージに、SNS上でも「すごーく楽しみ」などの反響が寄せられている。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆となった。
■TUBEの過去の楽曲
49回/1998 きっと どこかで
44回/1993 夏を待ちきれなくて
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
TUBEは“紅白 夏の王様メドレー”と題し、「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」の3曲を歌う。ステージにはお笑いコンビ・アルコ＆ピース、とにかく明るい安村、出場歌手もパフォーマンスに参加する。紅白の舞台を「夏」に塗りかえるようなステージに、SNS上でも「すごーく楽しみ」などの反響が寄せられている。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆となった。
■TUBEの過去の楽曲
49回/1998 きっと どこかで
44回/1993 夏を待ちきれなくて