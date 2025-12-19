【PlayStation ANICORN Collection】 12月19日 発売 価格： The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch $780.00 USD Play Symbol 各$250.00 USD

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、腕時計メーカーAnicornとコラボレーションした「PlayStation ANICORN Collection」を12月19日に発売した。

今回展開されるのは、初代プレイステーションの要素が散りばめられた数量限定モデルの「The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch」（$780.00 USD）とプレイステーションシリーズのアイコニックな△〇×□のシンボルがデザインされた「Play Symbol（全2色）」（各$250.00 USD）の計3点。

「The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch」は、文字盤とストラップに△〇×□を、長針、短針にはコントローラのSTARTとSELECTのボタンの形があしらわれている。また、メモリーカードをかたどったカードを使うとNFC通信で記念のネームボードにアクセスできる。

「Play Symbol」は、腕の動きに合わせて△〇×□が文字盤の中で動く仕様となっており、黒を基調にシンボルがカラフルな「Dark Mode（黒）」とシルバーを基調に秒針が青、プレイステーションマークが黒の「Light Mode（シルバー）」の2色がラインナップされている。

購入についてはAnicornのホームページからPayPalなどの決済手段を用いて注文できる。なお、ストアページは英語のみの表示で海外からの発送となる。

