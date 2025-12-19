現役ドラフトで楽天から広島に移籍した辰見鴻之介内野手が１９日、マツダスタジアム内で入団会見を行った。移籍が決まって１０日が経過。「今は気持ちの整理もついて、広島で一花咲かせようという気持ち。まずは開幕１軍を目指して、最低でも２ケタは盗塁したい」と、意気込んだ。

福岡で自主トレ中に楽天・石井一久ＧＭから連絡を受けたという。「ネットとかで書かれていたので、あるかなと思っていた部分もあった。気持ち的に準備していたというか、あまり驚きはなかったです」と、受け止めた。

育成入団から２度の支配下昇格を繰り返し、１軍出場は２試合のみ。今季も１軍出場はなかったが、イースタン・リーグで断トツの３１盗塁をマーク。「まずは自分の武器である足を生かして、どんな形であれホームにかえって、点を取る仕事ができれば」。内外野を守れるユーティリティーとして期待される。

チーム内で代走のスペシャリストとして活躍する羽月とは同学年で、一昨年オフには合同自主トレも行った。移籍を連絡した際には「ウソでしょ」と、自身以上の驚きの反応があったという。背番号は、羽月が昨季までつけた「６９」に決まった。「切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」と、身近なライバルとしのぎを削っていく。