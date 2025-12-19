「第76回NHK紅白歌合戦」曲目発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/19】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の曲目が、12月19日に発表された。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド （初）「革命道中 - On The Way」
あいみょん （7）「ビーナスベルト」
ILLIT （2）「Almond Chocolate」
幾田りら （初）「恋風」
石川さゆり （48）「天城越え」
岩崎宏美 （15）「聖母（マドンナ）たちのララバイ」
AKB48 （13）AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」
aespa （初）「Whiplash」
CANDY TUNE （初）「倍倍FIGHT！」
坂本冬美 （37）「夜桜お七」
郄橋真梨子 （7）「桃色吐息」
ちゃんみな （初）ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」
天童よしみ （30）「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」
乃木坂46 （11）「Same numbers」
HANA （初）「ROSE」
Perfume （17）Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」
ハンバート ハンバート （初）「笑ったり転んだり」
FRUITS ZIPPER （初）「わたしの一番かわいいところ」
MISIA （10）「MISIAスペシャル」
水森かおり （23）「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」
LiSA （4）「残酷な夜に輝け」
【白組】
&TEAM （初）「FIREWORK」
ORANGE RANGE （3）「イケナイ太陽」
King ＆ Prince （6）「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
久保田利伸 （2）紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
郷ひろみ （38）「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」
サカナクション （2）「怪獣・新宝島 」
純烈 （8）「いい湯だな」
SixTONES （4）6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」
TUBE （3）紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
Number_i （2）「GOD_i」
新浜レオン （2）「Fun！ Fun！ Fun！」
Vaundy （3）「Tokimeki」
back number （2）「どうしてもどうしても・水平線」
BE:FIRST （4）「夢中」
福山雅治 （18）「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
布施明 （26）「MY WAY」
Mrs. GREEN APPLE （3）「GOOD DAY」
三山ひろし （11）「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」
M!LK （初）「イイじゃん」
RADWIMPS （3）20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」
【特別企画】
堺正章「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」
玉置浩二「ファンファーレ」
氷川きよし「愛燦燦」
星野源「創造」
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
