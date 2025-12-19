女優の今田美桜（28歳）が、12月18日に公開されたNHKの公式YouTubeチャンネルの動画で、大みそかの思い出について語った。



今年の「紅白歌合戦」で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが大みそかの思い出についてトークをすることになり、今田は「私はもう、子どものときから、大みそかは紅白を見ながら、おせち料理を、もう大みそかから開けて。兄弟3人いるんですけど、みんなそれぞれ友だち呼んだりとかして」いたと話す。



綾瀬は家族で「紅白」を見ていたそうで、「世代がそれぞれの歌手の方が歌われるので、祖母とかも一緒に住んでるのでみんなが楽しめるっていう」と語った。