有吉弘行「紅白で歌いたくないですか？」、今田美桜「いや…ごめんなさい、歌うのは…」

女優の今田美桜（28歳）が、12月18日に公開されたNHKの公式YouTubeチャンネルの動画で、有吉弘行からの「（紅白で）歌いたくないですか？」という言葉に「いや……ごめんなさい」と答えた。



今年の「紅白歌合戦」で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが「紅白」で楽しみにしていることについて話す中で、今田は「音楽番組っていうのは、そもそも私あんまり経験がないので、皆さんのパフォーマンスが見られるっていうのがもう楽しみです」とコメント。



有吉が「歌いたくないですか？」と聞くと、今田は「いや……ごめんなさい、歌うのは……みんなで一緒に踊れたら楽しいですよね」と、苦手な歌よりは踊りたいとコメント。



綾瀬は「やっぱり有吉さんとボケツッコミ」をしたいと話し、有吉から「大変なこと言わないでください」とツッコミが入った。