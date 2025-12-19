¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡¡¾Ð·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¡Ö¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£Âè°ìËÜÄ£¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÇò¥Ð¥¤»ÅÍÍ¤Î¹ñ»ºEV¥Ð¥¤¥¯¡Ù¤Î½é¸ø³«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢CO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤´Ä¶Àè¿ÊÅÔ»Ô¡Ö¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅìµþ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¼ÖÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆóÎØ¼Ö¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100¡óÈó¥¬¥½¥ê¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢EV¥Ð¥¤¥¯ÉáµÚ¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¾úÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤ÎÀè¹Ô¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÇò¥Ð¥¤»ÅÍÍ¤Î¹ñ»ºEV¥Ð¥¤¥¯¤ò1¶è¤È10¶è¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¯°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤Ä¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥Ù¡¼¥ë¸å¤ËÇò¥Ð¥¤¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤È¥Þ¥Õ¥é¡¼¥ì¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¡Ö°ÊÁ°¡¢¡Ê1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ê¤É¤Ç¡Ë²¿ÅÙ¤«¥Û¥ó¥À¤µ¤ó¤ÎÇò¥Ð¥¤¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²»¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¡Ù¥¢¥¹¥«¡¦¥·¥ó¡¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÅª¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢CO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤´Ä¶Àè¿ÊÅÔ»Ô¡Ö¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅìµþ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¼ÖÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆóÎØ¼Ö¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100¡óÈó¥¬¥½¥ê¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢EV¥Ð¥¤¥¯ÉáµÚ¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¾úÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤ÎÀè¹Ô¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÇò¥Ð¥¤»ÅÍÍ¤Î¹ñ»ºEV¥Ð¥¤¥¯¤ò1¶è¤È10¶è¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥È¡¼¥¯¤Ë¡£¤Ä¤ë¤Î¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¸½ºß¤Ï¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½¡¢¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°¤Ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤«Ëº¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤Ä¤ë¤Î¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£