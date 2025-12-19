「赤いきつねと緑のたぬき」が“ワイヤレスイヤホン”に 本物そっくりなケースに収納
GENDA GiGO Entertainmentは、東洋水産とのコラボレーションにより、東洋水産のロングセラー商品『マルちゃん 赤いきつねうどん』『マルちゃん 緑のたぬき天そば』をモチーフにしたGiGOグループの店舗限定景品を、全国のGiGOグループの店舗で展開する。
【写真】かき揚げリアルすぎ…『緑のたぬき天そば』ワイヤレスイヤフォン
全国のGiGOグループの店舗に20日から、「赤いきつね派？緑のたぬき派？」応援装飾のクレーンゲーム機が登場。ゲットできる景品は、実物の『赤いきつねうどん』と『緑のたぬき天そば』に、それぞれの「でか盛」タイプと「まめ」タイプの異なるサイズ4個がセットになった特別パックとなっている。
また、『赤いきつねうどん』と『緑のたぬき天そば』をモチーフにした、GiGO限定デザイン雑貨2アイテムが27日から全国の店舗に登場。『赤いきつねと緑のたぬきワイヤレスイヤフォン〜GiGO限定〜』が約300店舗限定で、『赤いきつねと緑のたぬきミニチュアBC※ボールチェーン〜GiGO限定』が約250店舗限定で展開する。
さらに、公式インスタグラムアカウントをフォローのうえ、対象の投稿へ「応援コメント」を送ると、『赤いきつねうどん』『緑のたぬき天そば』関連景品が展開された、対象クレーンゲーム機で利用できるサービス券がもれなくもらえる。
なお、「赤いきつね派？緑のたぬき派？」の応援装飾が付いたクレーンゲームに掲載されているQRコードからも、当キャンペーンに参加することが可能。さらに、応援コメントを送ると抽選で10人に、GiGO限定景品「赤いきつねと緑のたぬき」2アイテム（各2種ずつ）＆『赤いきつねうどん』『緑のたぬき天そば』3サイズの商品を詰め合わせた「コンプリートセット」が当たる。
（C）TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
（C）GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved
