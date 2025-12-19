今回は、夫と連絡が一切とれず、夫の単身赴任先に行った結果についてのエピソードを紹介します。

夫と連絡がとれず、心配していたけど…

「夫が3か月前に単身赴任になりましたが、夫はあまり連絡をしてこず、でもまぁ忙しいんだろうなと思ってそこまで気にしていませんでした。

そんなある日、子供名義の銀行口座から、30万引き出されていることに気付いたんです。きっと夫が引き出したんでしょうけど、夫は節約家で何か買うために引き出したとも思えず、まさか事故など何かトラブルに巻き込まれてお金が必要だったのかなと思い、不安に。

夫とは一切連絡がとれず、『なんでLINEも電話も反応ないの……？』と心配し、夫の職場にも連絡しましたが体調不良で休みとのことで、さらに心配になりました。

そこで夫の単身赴任先のアパートに行ってみましたが、夫の住む部屋はものすごく散らかっていて……。で、高級ワインやらプラモデルなどがたくさんあり、まさかこのために子供の口座からお金を引き出したのかと疑いました。さらにキャバクラの領収書も出てきて、言葉を失いました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年2月）

▽ この夫は普段真面目で、夜飲みに行くこともない人だったそうですが、単身赴任先でハメを外したのでしょうか。いずれにしても、子供の口座から勝手にお金を引き出すなんてありえませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。